搶進亞太AI雲算力 是方、昕奇、GMI Cloud三方合作

搶進亞洲地區日益旺盛的AI算力需求，是方（6561）、昕奇、GMI Cloud三方攜手合作，整合智能資料中心基礎設施、雲計算服務和GPU算力等領域的優質資源，共同打造領先亞洲市場的AI雲算力生態系統，為客戶提供多元、靈活、穩定的人工智慧雲計算解決方案。

是方是台灣最大的國際級中立資料中心運營商是方電訊，昕奇雲端是甫興櫃的雲服務運營商，GMI Cloud則是獲得Nvidia認證的雲服務商，三方宣布建立戰略合作夥伴關係，共創亞洲AI雲算力新格局。

是方認為，隨著人工智慧技術快速發展，全球高速算力資源需求與日俱增，傳統CPU已經無法滿足AI應用對性能和效率的要求，因此具備大型GPU雲服務能量已成為AI發展的重要基礎設施三方合作，就是希望整合各自優勢，共同推動亞洲AI雲算力生態系統的繁榮發展。

未來三方合作戰略分工，隸屬中華電信（2412）集團的是方目前為台灣最大中立智能資料中心運營商，擁有三座國際級IDC，並通過ISO 27001、27011、27017、27018等國際認證，可提供高標準的AI智能資料中心基礎設施，為三方合作建立堅強基石。

昕奇雲端成為GMI Cloud在亞洲市場的業務夥伴，負責推廣及銷售GMI Cloud以Nvidia H100為主的GPU系統，為客戶提供高速、穩定的高算力服務，未來，也不排除整合昕奇的多雲管理平台ARMIN與 GMI Cloud的GPU算力服務，GMI Cloud則進駐中華電信集團子公司是方電訊的IDC，為亞洲企業主提供更靈活、更可靠的GPU雲服務，協助客戶抓住人工智慧算力爆發式增長的重大機遇。

是方指出，三方策略聯盟，預估為企業客戶帶來顯著效益：首先，提供多元、靈活、穩定的AI雲計算解決方案，客戶可以根據自己的需求選擇合適的AI算力資源，並獲得穩定可靠的服務；第二，降低AI算力獲取的成本和運維複雜度，未來客戶可以通過雲端的彈性服務模式，按需使用AI算力，大幅降低前期投資和維護的不必要浪費；第三，加速AI在亞洲地區的創新發展，共同為AI創新提供良好的環境和基礎。

是方總經理劉耀元表示，與昕奇雲端和GMI Cloud達成深度合作，是方即將啟用的全新AI智能資料中心每平方公尺載重達2,000公斤，電力及散熱規格也具備未來所有高算力、高傳輸等AI應用標準，是未來三年台灣少數具有上述高規格的IDC。站在全球AI浪潮的風口上，是方將全力提供穩定可靠的AI智能資料中心基礎設施，為三方合作建立堅強基石。

昕奇雲端創辦人兼董事長許承強表示，AI算力正成為支撐人工智慧發展的關鍵資源，OpenAI執行長Sam Altman甚至將其比作「未來的貨幣」，本次合作，將整合各自的優勢，為亞洲新經濟企業提供所需的算力資源，加速AI在亞洲地區的創新發展步伐。

GMI Cloud創辦人暨執行長葉威延表示，三方將進一步擴張我們在亞洲地區的業務版圖。憑藉穩定的資料中心基礎設施，以及昕奇在雲端服務與管理方面的專業能力，我們將為亞洲企業提供更靈活、更可靠的GPU雲服務，協助客戶創造更大的市場商機。

展望未來，三方均表示，將會進一步整合各自的優勢，把握人工智慧算力爆發成長所帶來的新契機，串聯亞洲地區AI算力供應鏈上下游資源，為客戶提供一站式、高效便捷的GPU雲算力服務，推動亞洲AI生態系統的繁榮發展，共創AI雲算力新格局。