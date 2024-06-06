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曾被張忠謀指態度不客氣、又稱台灣危險 網揭英特爾CEO態度丕變關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
英特爾執行長基辛格在台北國際電腦展發表演講，針對AI與產業趨勢分享談話。記者葉信菉／攝影
英特爾執行長基辛格在台北國際電腦展發表演講，針對AI與產業趨勢分享談話。記者葉信菉／攝影

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）本月4日正式開幕，吸引輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、英特爾Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）等科技業巨擘來台。其中基辛格過去曾指「台灣是全球地緣政治最危險地方」，近年態度180度大轉變，直言「IT就是Intel跟Taiwan」，網友點出基辛格態度丕變關鍵原因「AI PC如果這一仗輸了，也差不多了」。

台北國際電腦展正如火如荼舉辦中，今年在生成式AI旋風下，吸引輝達執行長黃仁勳、超微董事長暨執行長蘇姿丰、英特爾執行長基辛格、高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）等科技業重量級人物來台。其中基辛格強調，英特爾與台灣從1985年開始已合作39個年頭，直言「IT就是Intel跟Taiwan」，甚至以「我們的朋友」表達對台積電感謝。

相較基辛格近年的「友台態度」，過去他曾指「台灣是全球地緣政治最危險地方」，台積電創辦人張忠謀也曾批評基辛格「態度不客氣」。

對於態度180度大轉變的基辛格，有網友在PTT以「英特爾基辛格是不是在下一盤大棋」為題發文，原PO納悶基辛格的操作對英特爾的業務有何幫助，此次來台行程究竟要做何種布局，文末更好奇英特爾是否還值得投資。

貼文曝光後吸引鄉民熱烈討論，「賠那麼多錢還不客氣些，他的供應商也都是台廠啊」、「他得靠台積電代工，才能對抗AMD、高通的競爭」、「AI PC如果這一仗輸了，也差不多了」、「AI軍火庫在台灣，誰都想多拿些彈藥產能」、「不要小看Intel，晶片設計還是猛」。

AI Computex Intel 台灣 台積電 張忠謀 英特爾

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