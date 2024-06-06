風向變了！童子賢指輝達、超微幾年前找陸韓合作：現在轉向以台灣為主

台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（4938）童子賢6日陪同行政院長卓榮泰參觀台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），童子賢表示，今年電腦展輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰及英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）都稱讚台灣非常好，他分析，這個跟好幾年前不太一樣，好幾年前他們可能都還在尋求南韓、中國大陸那邊的合作，可是到了2024年好像沒有了，好像整個翻轉都是以台灣為主，這也證明台灣很爭氣。

童子賢今日以台北市電腦公會榮譽理事長身分，陪同卓榮泰參觀英特爾（Intel）、美超微（Supermicro）、台達電（2308）、華碩（2357）、宏碁（2353）、微星（2377）、技嘉（2376）等國內外科技大廠電腦展攤位，會後接受媒體訪問。

童子賢開玩笑指出，今天是幫台北市電腦公會理事長彭双浪「代班」，彭双浪給我一百塊車馬費，然後我來代班這樣子，因為他人在國外回不來。

針對剛與卓榮泰聊到什麼話題，童子賢回應，剛跟院長聊得很開心，院長說我們會找時間兩個人面對面聊一聊，其實我跟院長本來就很熟，以前我跟他還常常一起讀書。

童子賢表示，今年電腦展所有重點都讓輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰及英特爾執行長基辛格說完了， 所以我們也沒有什麼太多要稱讚台灣的。

童子賢指出，他們三個都稱讚得非常的好，那我只能講說這個跟好幾年前不太一樣，好幾年前他們可能都還在尋求南韓、中國大陸那邊的合作，可是到了2024年好像沒有了，好像整個翻轉都是以台灣為主，這也證明台灣很爭氣。