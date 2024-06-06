高雄房子晚1季買要多花百萬！房仲曝：輝達若來恐更貴

高雄房市買氣熱爆，近年台積電效應發威，房價攀高，台灣房屋集團據實價登錄資料分析發現，以30坪新屋試算，購屋族晚3個月買房，購屋預算恐怕就得多準備近百萬元。如今輝達先進算力中心將進駐高雄軟體園區，未來房價恐續再飆漲。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄受惠於台積電設廠話題，房價一路上揚，近期再因「新青安」優惠貸款催出自住買氣，價量表現更亮眼，而新成屋因地價、工料成本高漲，不少預售時房價就拉高水位，成屋後更是易漲難跌，中古屋則連帶補漲，年漲幅約1成。

李家妮出，台積電議題已為高雄房市颳大風，近日若再迎來鴻海攜手輝達，於軟體園區建置先進算力中心，可能為房市再掀起旋風。

據台灣房屋集團研究分析，高雄今年第1季房價表現，屋齡5年以上的中古大樓，今年第1季平均成交單價來到22.1萬元，相比上一季，每坪均價已增加1.2萬元；新成屋平均成交單價則到33萬元，較上季飆增了2.7萬元，季漲近1成，年增價差更達3.9萬。另據統計，高雄第1季仍以2至3房產品為主力，每坪單價季增約2萬元。

台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪說，近期購屋客群以自住客為主，當中不乏科技新貴及外地就業客群，這類客群偏好機能小宅，尤以產業園區、商辦周邊的機能宅，最受青睞。