研調：平板電腦面板首季回暖 出貨量季增6%

群智諮詢今天公布統計，2024年第1季平板電腦面板出貨量回暖，較去年第4季成長6%；有機發光二極體（OLED）平板電腦面板第1季出貨年增121%，預計2028年滲透率可達20%。

群智諮詢說明，平板電腦面板出貨量在2023年第2季約7000萬片，隨後在2023年第3季和第4季分別下滑約18%、7%；2024年第1季平板面板出貨量回升至約5700萬片，市場在經歷連續兩季的下滑後，開始出現回溫跡象。

群智諮詢指出，雖然第1季平板電腦面板出貨量僅季增約6%，且較去年第1季下滑，但在全球經濟情勢複雜多變，消費者信心不足的情況下，又面臨傳統消費淡季，這樣的表現已屬不易。

群智諮詢調查2024年第1季市況，中國品牌採購平板電腦面板較2023年同期大幅增加18%，2024年第1季、第2季，中國平板品牌如華為、聯想、小米、榮耀等擴大對平板電腦的生產，相繼推出了各自的平板新品，帶動第1季面板備貨需求增加；但全球品牌市場2024年第1季卻年減7%。

另外，全球OLED平板面板第1季出貨年增121%，預計2028年滲透率可達20%；平板電腦用液晶面板在2024年第1季出貨量約4600萬，相較去年同期減少11%。在這股趨勢中，顯示平板品牌對面板的需求規格正在朝向更高層次邁進，與此同時，低溫多晶矽（LTPS）、金屬氧化物液晶面板（Oxide LCD）、OLED等其他先進的面板技術，正在逐步侵蝕傳統非晶矽LCD的市場。