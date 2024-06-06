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輝達研發中心是否落腳高雄 經長郭智輝回應了

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
經濟部長郭智輝今獲立法院經濟委員會邀請視察高雄地區經濟建設，針對輝達設廠一事，強調站在國家立場，台灣任何一個地方都適合。記者王昭月／攝影
經濟部長郭智輝今獲立法院經濟委員會邀請視察高雄地區經濟建設，針對輝達設廠一事，強調站在國家立場，台灣任何一個地方都適合。記者王昭月／攝影

輝達執行長黃仁勳來台掀起旋風，在台第二座研發中心落腳何處，備受矚目，民進黨立委林岱樺昨在臉書發文，「感謝郭智輝部長間接證實輝達（NVIDIA）落腳高雄」，經濟部長郭智輝今早就南下高雄軟科視察高雄地區經濟建設概況，不過他表示，此行早就排定，與輝達是否落腳高雄並無關聯，但站在經濟部立場，「台灣任何一個地方都非常適合」。

立法院經濟建設委員會今安排考察高雄經濟建設，經濟部長郭智輝上任後首訪高雄，剛巧碰上輝達設廠的熱門話題，媒體追問，輝達超級電腦中心已在高雄落腳，研發中心是否也來，郭智輝回覆，他接觸此案沒幾天，是憑自己的感覺，認為會往南部來，「花若盛開，蝴蝶自來」，「如果我們準備愈多，選上的機率也愈多」。

郭表示，大家可能只關心輝達會不會落腳高雄，事實上能做AI的外國廠商非常多，我們希望都能夠來，就經濟部的立場，台灣任何一個地方都非常適合，除水、電外，人才最重要，重點在人才，能吸引人才落腳高雄，就有辦法吸引國外廠商來高雄設立，這是他接觸外商發現的選址原則。

媒體追問，高雄傳與鴻海合作設置超級電腦中心？郭智輝笑說，「媒體都這麼講，但因不是我主管，我不清楚，很抱歉沒辦法在此證實」。

郭智輝在考察行程致詞時也說，國外業者為何要來台灣投資，因為台灣具有他們要的必須資源，除需要AI晶片、AI伺服器，再來是台灣的工程師。

郭表示，未來不是只有晶片及伺服器就代表市場能蓬勃發展，重要的是我們要培養很多應用工程師，他在立院經濟委員會報告時提過，未來4年內，希望打造20萬名工程師，因為只有這麼多的工程師，才能幫中小企業提升製造能力。

郭表示，過去生產過程都靠人力，智慧製造時代由機器人代替，生產成本可以降減，目前台灣站在時代改變的十字路口，應了解AI，訓練AI機器人來提升生產力。

經濟部長郭智輝今獲立法院經濟委員會邀請視察高雄地區經濟建設，針對輝達設廠一事，強調站在國家立場，台灣任何一個地方都適合。記者王昭月／攝影
經濟部長郭智輝今獲立法院經濟委員會邀請視察高雄地區經濟建設，針對輝達設廠一事，強調站在國家立場，台灣任何一個地方都適合。記者王昭月／攝影

AI 經濟部 輝達

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