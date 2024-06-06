快訊

股價頻創高還祭庫藏股？台積電發重訊解釋原因

你真的會用微波爐嗎？超商「3種東西」千萬別微波 誤放恐爆炸

打馬悍將嗆「擋我選縣長」 火化場藏2026彰化政治角力

淡海科學城向輝達招手設廠？ 侯友宜曝「很早就接觸」

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
侯友宜表示，淡海新市鎮二期希望將高科技、低碳、綠能產業帶進來科學城內，能提供在地就業機會。圖／新北地政局提供
侯友宜表示，淡海新市鎮二期希望將高科技、低碳、綠能產業帶進來科學城內，能提供在地就業機會。圖／新北地政局提供

輝達執行長黃仁勳昨晚表示，輝達研發中心可能靠近台北附近，被認為新北市有極大可能。新北市議員陳偉杰今總質詢表示，淡海二期的科學城是否積極爭取輝達設廠，並將其納入評估？新北市長侯友宜表示，「我們很早就在接觸，希望有好消息」，他也覺得新北機會很高，不論在林口、淡海、新莊等，只要在新北都歡迎。

陳偉杰一開始表示，明天是侯友宜生日，想知道侯的生日願望。侯友宜表示，他這輩子不忘初心，最大心願就是讓新北市民能過快樂、開心，過好生活，更大心願是國家永續繁榮，讓國家更進步，面對國內外挑戰，大家都團結在一起。

陳偉杰接著說，賴清德總統去年競選時曾提出淡海二期推動科學城計畫，市府是否有積極向中央爭取淡海新市鎮二期產業落定？侯友宜表示，要在整個淡海二期內產業園區內， 把新的高科技、低碳、綠能產業帶進來科學城內，能提供在地就業機會，隨產業轉型中，也把很多公共設施帶進來，變成產業都市化，帶動淡水發展。

陳偉杰擔心，淡海科學城的科學產業的比例不夠重，除了先前向台積電等大廠招手外，如今輝達也說要在北市附近，淡水離北市很近，希望淡海科學城能積極爭取輝達設廠。

侯友宜坦言，很早就在接觸，希望有好消息，這是大家的期待，「我的生日禮物就送給輝達」，不管怎樣，只要落腳在新北都好，這也是他們該做的事情，他認為，輝達到新北的新北機會很高，不論在林口、淡海、新莊等都歡迎，當然希望若輝達有機會到淡海，也是不錯的選擇。

此外，陳偉杰也希望淡海二期內，中央與地方可以在其中先規畫好醫療區域，避免屆時找不到土地使用。新北城鄉局長黃國峰表示，目前有討論660公頃都市計畫來處理，預計7月開始會開地方座談會，預定明年公展。侯友宜也補充，屆時整體科學城要開發，也會看能否在產業當中留個醫療區域。

新北市議員陳偉杰今總質詢指出，淡海二期的科學城能積極爭取輝達設廠，盼市府將其納入評估。記者張曼蘋／攝影
新北市議員陳偉杰今總質詢指出，淡海二期的科學城能積極爭取輝達設廠，盼市府將其納入評估。記者張曼蘋／攝影

侯友宜 台積電 輝達

延伸閱讀

支持朱立倫連任黨主席？侯友宜：朱主席繼續努力

工程挖斷電纜「議會一片漆黑」！侯友宜鎮定一問一答 聽席驚呼：超敬業

不用再羨慕桃園 侯友宜宣布新北明年第1胎3萬、第2胎4萬、第3胎5萬

2026新北選戰布局 侯友宜接班挺劉排川？李四川曝態度

相關新聞

淡海科學城向輝達招手設廠？ 侯友宜曝「很早就接觸」

輝達執行長黃仁勳昨晚表示，輝達研發中心可能靠近台北附近，被認為新北市有極大可能。新北市議員陳偉杰今總質詢表示，淡海二期的...

AI PC 更受駭客威脅 趨勢科技2024年下半年推資安方案

全球網路資安廠商趨勢科技6日正式在台北國際電腦展Computex 2024展示第一款專為防範AI PC時代新興威脅的消費...

黃偉哲明與蘇姿丰碰面、招手黃仁勳「來台南吃夜市」

爭取超微和輝達研發中心在台南，台南市議會議員詢問市長黃偉哲有無信心，黃偉哲幽默回答，台南夜市不輸人，東西還比別的地方還好...

金寶股東會／首度跨足半導體 打入美國最大半導體設備廠供應鏈

金寶（2312）6日召開股東會，總經理陳威昌會後表示，已首度跨足半導體領域，打入美國最大半導體設備大廠供應鏈，代工半導體...

電子五哥 AI 伺服器開打 緯創林憲銘：殺雞要用牛刀嗎？

電子五哥看好AI算力商機，大搶AI伺服器商機拚訂單，包括和碩（4938）及仁寶（2324）都在今年宣布將更積極衝刺，AM...

爭取黃仁勳投資 黃偉哲1張圖列出台南優勢、40多處夜市最吸睛

全力爭取輝達執行長黃仁勳來台南投資，台南市長黃偉哲昨晚臉書發文，一張圖列出台南優勢，有最完善的AI產業基礎設施及大專院校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。