淡海科學城向輝達招手設廠？ 侯友宜曝「很早就接觸」
輝達執行長黃仁勳昨晚表示，輝達研發中心可能靠近台北附近，被認為新北市有極大可能。新北市議員陳偉杰今總質詢表示，淡海二期的科學城是否積極爭取輝達設廠，並將其納入評估？新北市長侯友宜表示，「我們很早就在接觸，希望有好消息」，他也覺得新北機會很高，不論在林口、淡海、新莊等，只要在新北都歡迎。
陳偉杰一開始表示，明天是侯友宜生日，想知道侯的生日願望。侯友宜表示，他這輩子不忘初心，最大心願就是讓新北市民能過快樂、開心，過好生活，更大心願是國家永續繁榮，讓國家更進步，面對國內外挑戰，大家都團結在一起。
陳偉杰接著說，賴清德總統去年競選時曾提出淡海二期推動科學城計畫，市府是否有積極向中央爭取淡海新市鎮二期產業落定？侯友宜表示，要在整個淡海二期內產業園區內， 把新的高科技、低碳、綠能產業帶進來科學城內，能提供在地就業機會，隨產業轉型中，也把很多公共設施帶進來，變成產業都市化，帶動淡水發展。
陳偉杰擔心，淡海科學城的科學產業的比例不夠重，除了先前向台積電等大廠招手外，如今輝達也說要在北市附近，淡水離北市很近，希望淡海科學城能積極爭取輝達設廠。
侯友宜坦言，很早就在接觸，希望有好消息，這是大家的期待，「我的生日禮物就送給輝達」，不管怎樣，只要落腳在新北都好，這也是他們該做的事情，他認為，輝達到新北的新北機會很高，不論在林口、淡海、新莊等都歡迎，當然希望若輝達有機會到淡海，也是不錯的選擇。
此外，陳偉杰也希望淡海二期內，中央與地方可以在其中先規畫好醫療區域，避免屆時找不到土地使用。新北城鄉局長黃國峰表示，目前有討論660公頃都市計畫來處理，預計7月開始會開地方座談會，預定明年公展。侯友宜也補充，屆時整體科學城要開發，也會看能否在產業當中留個醫療區域。
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