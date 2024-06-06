AI PC 更受駭客威脅 趨勢科技2024年下半年推資安方案

全球網路資安廠商趨勢科技6日正式在台北國際電腦展Computex 2024展示第一款專為防範AI PC時代新興威脅的消費性資安解決方案，預定將隨2024年發表的防護產品同步在美上市，台灣上市時間尚未確認。

趨勢科技在台北國際電腦展展出多項解決方案，包括攜手輝達（NVIDIA）NIM技術的Trend Vision One Sovereign and Private Cloud（SPC）資料中心資安解決方案，協助導入AI但擔心資安問題的企業和政府客戶保護資料庫安全。

趨勢科技今天提出的新方案將創新擴大至與英特爾（Intel）的合作，持續聚焦AI及其他新興技術，與業界同儕的合作更顯重要。趨勢科技營運長（COO）Kevin Simzer表示，不僅將AI技術運用在資安防護中，更努力守護AI應用本身的安全。AI時代的價值終將取決於AI的安全性，從企業到一般消費者皆不例外。現今仍有許多廠商尚未發展相關方案，而趨勢科技領先業界讓企業與消費性資安發展齊頭並進。

英特爾用戶端軟體生態系支援副總裁暨總經理Carla Rodriguez表示，將利用次世代Intel Core Ultra處理器Lunar Lake開發AI解決方案。趨勢科技將率先將Lunar Lake高達48 TOPS的神經處理單元（NPU）應用在電子郵件防禦中，在地端執行電子郵件掃描，提升使用者隱私與安全、又能降低延遲。英特爾推動廣泛且開放的生態系，期待能將其解決方案推廣給想要導入AI又必須兼顧安全的PC客戶。

NPU驅動的AI PC讓消費者在自己的裝置上就能執行AI應用程式，不需上雲端，好處就是同時能保有隱私與裝置效能。隨著PC製造商紛紛在市場上推出AI PC，消費者即將面臨新的機會與風險。趨勢科技的解決方案功能包括AI應用程式防護，傳統PC上的網路資安解決方案無法有效保護消費者的AI應用程式、防止某些惡意活動，如：AI模型遭到篡改，或者知識庫遭下毒，這些都可能導致AI應用程式受到操弄，進而洩露敏感的個人資訊或讓使用者成為假訊息的受害者。

其次是NPU驅動的電子郵件防護，以往基於運算效能的限制，電子郵件的內容必須傳送到雲端來進行分析，現今趨勢科技可以直接在AI PC上執行電子郵件詐騙防護。提供更優異的使用者體驗，並解決資料隱私的問題。趨勢科技預估這項功能在AI PC上的使用率將成長100%。