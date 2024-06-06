黃偉哲明與蘇姿丰碰面、招手黃仁勳「來台南吃夜市」

爭取超微和輝達研發中心在台南，台南市議會議員詢問市長黃偉哲有無信心，黃偉哲幽默回答，台南夜市不輸人，東西還比別的地方還好吃，黃仁勳若來過台南，可能不只研發中心，總部也會設台南也說不一定，希望他有機會來台南，不怕貨比貨，只怕不識貨，只怕他沒有來試一試。

明天下午在大台南會展中心舉辦的南方半導體論壇，超微 (AMD) 董事長兼執行長蘇姿丰將來演講，議員方一峰質詢說，蘇姿丰和輝達執行長黃仁勳都是台南人， 蘇姿丰是台南榮譽市民，希望市府也發給黃仁勳榮譽市民，人不親土親，展現台南誠意，加上南科產值已超越竹科等優越條件，爭取研發中心在台南。

黃偉哲原預計今天出國，明天再趕回出席半導體論壇與蘇姿丰見面，臨時取消，決定坐鎮台南，黃偉哲說，主要是

台北國際電腦展（COMPUTEX）有許多重量級的科技大廠 CEO 雲集， 除超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰明天來台南，也希望輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳有空檔能到台南走趟。

黃偉哲說，「黃仁勳會不會來台南還不知道，希望北部媒體可以問他對南部的夜市有沒有興趣。」除了輝達黃仁勳、超微蘇姿丰，還有美超微等國際重量級產業都會爭取，希望有機會他們願意南下台南，就會盡全力來爭取。

經發局除了準備說帖外，沙崙智慧綠能科學城公布綠能智慧杆示範驗證案，整合民間智慧杆與移動式太陽光儲設備，明天也在大台南會展中心前進行驗證示範，為國內第一座完全由綠能供電的智慧杆，並提供公共WIFI、空品偵測、車流監測、大眾運輸動態等服務，展現台南市落實淨零與永續雙軸轉型的決心。