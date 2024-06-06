電子五哥 AI 伺服器開打 緯創林憲銘：殺雞要用牛刀嗎？

電子五哥看好AI算力商機，大搶AI伺服器商機拚訂單，包括和碩（4938）及仁寶（2324）都在今年宣布將更積極衝刺，AMD則扶植技嘉（2376）跟華擎（3515）揮軍AI地端工作站，戴爾更公布財報基礎設施解決方案部門的營利不如預期，面對PC老將湧入，緯創（3231）董事長林憲銘坦言新產業競爭因投入提高，預期會是良性，同業不見得願意低利。

生成式AI助輝達（NVIDIA）AI伺服器成COMPUTEX會場焦點，黃仁勳站台Supermicro演說中強調：未來，運算輸出就等同於營收！看好產業成長，AI伺服器產業COMPUTEX 2024年玩家大增，仁寶誓言拿下伺服器千億元營收，並取得四大CSP業者至少一家訂單，無異是瞄準現在電子五哥對手，和碩也展示跟輝達合作的GB200機櫃追趕進度超前。

AMD也扶植兩家板卡業者技嘉及華擎加入戰局。技嘉板卡部門發表地端大型LLM訓練伺服器GIGABYTE AI TOP，以準系統（主機板及顯示卡Radeon PRO W7900 AI TOP 48G與 Radeon PRO W7800 AI TOP 32G及軟體）鎖定預算有限的中小型企業或玩家使用者，華擎則與AMD合作推出以Radeon RX 7900XTX及Radeon RX 7900XT顯示卡，以支援2 Slot設作平行運算，讓玩家可以打造地端AI伺服器，預計10月開始推廣。

技嘉集團共同總經理林英宇主持技嘉AI TOP記者會表示，該產品讓預算有限的用戶能「在桌上建立自有 AI 訓練運算能力」，並用便於下載開源模型進行訓練及優化，取代雲端租用算力的成本壓力，相關套件包括 AI TOP Utility 軟體、AI TOP Hardware 系列產品與 AI TOP Tutor 顧問服務。

相對NVIDIA不希望通路拿消費型繪圖卡跑AI運算，AMD則抱持開放態度，跟華擎合作，將高階繪圖卡時脈、功率和設計參數調整成可適合GenAI等運算方式，玩家可拿來自組AI工作站，華擎5日發表兩張高階AI顯示卡，並預告10月開賣。

傳統NB對手搶進，伺服器產業擁擠

仁寶今年高層大改組，由副董事長陳瑞聰接任董事長，新總座更指派有戴爾背景的Anthony Peter Bonadero接任，陳瑞聰上任後發豪語3年伺服器營收要過千億元，換算營收占比將從2直接拉到10%，關鍵是拿下一家CSP公司，董事長陳瑞聰更幽默地說：若沒達標我要引咎辭職！長期目標50%業績來自非PC。

陳瑞聰過去在筆電時代，就是筆電龍頭爭霸戰王，他自嘲過度專注PC加上擔心伺服器跟客戶競爭，錯過第一波AI伺服器機會，此次宣示追擊AI伺服器業務，更烙下狠話，凸顯仁寶對待AI伺服器業務是認真的。

陳瑞聰表示仁寶目前伺服器研發團隊人力600人，相對同業1,500~2,000人還有很大段距離，換言之如果業績要追上同業，人力也必須有相當規模。

陳瑞聰表示，仁寶也會加快在北美設立組裝線產能，並評估另外的墨西哥新據點，另外為服務CSP客戶其他如網通及液冷等技術也需同步建立，不排除用各種方法加快技術建立。不過Anthony Peter Bonadero顯然十分務實，他坦言研發人力會積極擴充，但重質不重量，故不會貿然喊出千人團隊這樣的口號。

面對仁寶及和碩等新AI伺服器追兵，且這些都是PC界的老戰友，緯創董事長林憲銘坦言歡迎競爭一起進步！他指出，現在五哥是科技服務業，伺服器產業靠的是綜合競爭力，現在大家都是有份量的企業，面對AI伺服器產業爆發，當然希望跟從前PC產業一樣從小做到大，未來AI伺服器產業會比現在10~20倍大。

面對五哥全面投入AI伺服器市場，是否會掀起價格血戰？林憲銘表示，「殺雞要用牛刀嗎？」他不擔心未來會有價格戰，現在伺服器非常複雜，不是組裝起來用價格決定一切，客戶看的是整體綜合競爭力，包括通信跟AI的整合，諸如此類的技術整合不斷演變，未來有太多的技術變數要克服，若無法都具備就很難競爭，但反過來說，有這些技術的公司自然不願意殺價尋求低利。電子五哥的供應商很多都是共同的，互相刺激尋求更好的技術，是正向的。