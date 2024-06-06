爭取黃仁勳投資 黃偉哲1張圖列出台南優勢、40多處夜市最吸睛

全力爭取輝達執行長黃仁勳來台南投資，台南市長黃偉哲昨晚臉書發文，一張圖列出台南優勢，有最完善的AI產業基礎設施及大專院校人才培育聚落等，有綠電、算力、人力3大優勢接軌，還洋洋灑灑列出台南各區40多個夜市資訊，向愛逛夜市的「3兆男」熱情招手！

黃偉哲貼文一出，網友力挺留言「今天經濟部也說了，輝達要去離綠電比較近的地方，看起來就是台南最適合」、「市長厲害了夜市」、「台南加油！把輝達跟超微爭取設廠在台南」。網友也向黃仁勳招手「台南自己的家鄉，離台積電近，又有夜市好逛！」

黃偉哲表示，台南擁有全國最豐沛的綠電，總設置容量4.2GW，佔全國20%以上，超過北台灣總和，滿足企業RE100要求。台南市府、民間法人、企業三方合作，氫能、生質能發電已上路，以沙崙智慧綠能科學城為例，尖峰時段的綠電滲透率超過50%，透過多元能源與微電網的發展，有助電力供應調配，台南電力韌性全國第一。

二是算力，國研院國家高速網路與計算中心在南科打造聯網中心、雲端資料中心，介接海底電纜上陸，穩定南部的骨幹網路，並持續更新GPU。疫情期間，台南的市場人流影像偵測，就是仰賴南科國網中心的算力。超級電腦-台灣杉5號已在南科台南園區，由國網中心維運。將持續提供產官學充足算力，用於AI、太空、智慧駕駛等技術研發。

三是人力，南台灣最密集的晶片人才培育聚落就在台南！國研院的台灣半導體研究中心、成功大學智慧半導體及永續製造學院、陽明交大台南校區的AI學院與光電學院、南台科大半導體與光電工程系、崑山科大半導體工程研究室等等。市府與台積電慈善基金會，持續辦理高中職的人才培育與媒合。

黃偉哲說，AI技術的垂直整合上，台南市是全球半導體先進製程規模最大的聚落，包括：聯電持續擴充成熟製程產能，臺南也是國內最大的EUV訓練基地，荷商ASML、東京威力科創、美商柯林研發、德商台灣創浦均在台南設點。蓬勃的晶片製造聚落，有助於AI產業垂直整合半導體產業，發展AI晶片相關應用。

AI應用的水平開展上，伺服器製造商緯穎、PC製造商緯創、半導體設備與5G專網業者帆宣科技等，均加碼投資設廠。在研發上，沙崙科學城累積的綠能、智慧電網、資安攻防、無人載具、射頻系統等科技，也可與AI產業結合，發展國際級的應用。

黃偉哲提到在歷任縣市長賴清德總統、李孟諺部長等前市長奠下基礎，他上任後承先啟後，致力於發展綠電充實供應、科技產業群聚、建構完整的人才培育機制，近年來，推動七股科工區、南科三期、沙崙健康產業園區等報編。

「企業需要，我們超前部署！」黃偉哲強調，快速落地的辦公空間、長期興建的企業總部，台南提前規畫用水、用電、用地、人才等產業需求。歡迎世界、國內優秀Al領頭羊企業進駐號台南，㩦手引航科技的新未來。