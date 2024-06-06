世界先進、恩智浦合資設立12吋晶圓廠 陸行之提3個疑問

世界先進將與荷蘭半導體大廠恩智浦（NXP）在新加坡合資設立12吋晶圓廠，總投資約78億美元（約新台幣2,523億元），預計2027年量產， 2029年月產能可達5.5萬片，資深半導體產業評論家陸行之在臉書發文提出3個疑問，包括不知為何改變低成本擴產策略？在12吋產能供過於求的情況下決定擴產的原因？及對毛利率的影響？

世界先進和恩智浦半導體5日宣布計畫於新加坡共同成立VisionPower Semiconductor Manufacturing Company（VSMC）合資公司，以興建一座12吋（300mm）晶圓廠，將採用130奈米至40奈米的技術；將在獲得相關監管機關核准後，預計今年下半年開始興建首座晶圓廠，並預計2027年開始量產，預估在2029年月產能將達55,000片12吋晶圓。

首座晶圓廠投資金額約78億美元，世界先進將注資24億美元，並持有60%股權，恩智浦半導體將注資16億美元，持有40%股權；世界先進和恩智浦半導體另承諾投入共19億美元的長期產能保證金及使用費，剩餘資金（包括借款）將由其他單位提供。該晶圓廠將由世界先進公司營運。

世界先進評估，相關資本支出時間點約在年2024年下半年到2027上半年，估計三年將花費投資額70%經費，由於資本支出龐大，估計對世界毛利率影響約5~9個百分點。

針對世界先進與恩智浦半導體宣布將合資設立12吋晶圓廠一事，陸行之則是在臉書發文提出3個疑問，他表示，「到底是影響毛利率15~19ppts，還是5~9ppts？」，另外，「78億美元資本開支換55k/m 130~40nm產能，感覺是建新廠買新設備，推翻過去一貫的策略買舊廠及買舊設備來轉換，不知公司為何改變這個低成本擴產策略？」

陸行之最後一個疑問則是， 「現在8吋 產能利用率還不到70%，12吋 90~40nm 供過於求比8吋 還嚴重，公司是已經看到下半年強力復甦才決定擴產12吋，長期產能規劃驅使的，還是被NXP/TSMC客戶要求擔起其12吋 成熟製程擴產重任？」