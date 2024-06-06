安碁資訊營收／5月1.71億元、年增22.7%

宏碁（2353）集團旗下資安服務廠商安碁資訊（6690）自結2024年5月營收為1.71億元，年增22.72%，累計安碁資訊今年前五個月營收達7.77億元，年增14.64%，仍維持雙位數成長。

各行各業在數位轉型浪潮中，持續上雲已成為轉變業務模式的關鍵選項，國內資訊服務業者，也積極透過混合雲管理、產業雲、雲端安全各種解決方案擴展延伸業務，混合多雲架構更成為企業拓展營運服務的佈署策略，面對多雲環境的複雜，許多企業在使用雲端之後並不知道如何對雲端進行治理，因此，雲端治理是企業進行雲端策略規畫，展現營運永續與服務韌性的重要戰略。

金管會為了推動金融創新、強化金融業數位韌性，已公布金融三業(銀行、保險和證券)統一的上雲委外規範，要求金融機構在使用雲端服務時，依照雲端服務管理辦法，建立完善的雲端服務治理架構。主管機關大幅鬆綁並簡化上雲申請流程，一方面鼓勵金融業者運用金融科技發展創新服務，二來期許金融業成為火車頭，帶動其他產業展開新一波加速上雲的浪潮。

安碁資訊吳乙南總經理表示：金融機構使用雲端服務管理辦法，一般企業也可以參考，主要包含針對雲端服務的使用目標、範圍、權責、管理流程等制定治理政策及風險管理架構；其次，針對雲端業者的管理框架，審查業者的經驗與能力，簽訂合約確認雙方權益義務，評估考量對公司治理和運營模式的影響；為確保雲端服務的資安控管措施，除了採取安全的雲端服務平台，導入零信任機制及定期更新安全漏洞，並針對雲端服務的資安控管措施、符規性、營運可靠度定期進行稽核。

同時，面臨駭客無預警的網路攻擊，還要建立重大事件通報流程及緊急應變處理機制，以因應雲端服務發生重大事件可以有效應對；最後還要針對使用雲端服務相關人員進行資安意識培訓。唯有透過落實以上雲端管控重點，透過系統性規劃與執行資安演練，企業採用雲端科技發展業務提升服務效率時，同步兼顧雲端安全的防護。

透過雲端服務能讓企業擁有靈活的彈性，專注在核心業務上，吳乙南總經理提醒：雲端的使用改變了傳統 IT 治理流程，雲端治理的制定若礙於人力和技術的不足，無法跟上雲端佈署的變化，企業也不能將治理委託給 CSP (Cloud Service Provider)雲端服務商 ，仍應保留治理的責任。

因此，企業在規劃上雲的策略時，就要把雲端治理與公司業務發展的戰略進行整合，選擇評估合適的CSP服務商，以確保未來的業務需求能夠實踐。企業上雲為了因應不斷演變的技術、風險和合規性需求，要持續持推動雲端治理的機制，解決在雲端服務產生的資安疑慮，契合企業因應數位轉型上雲的戰略目標。