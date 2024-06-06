金寶股東會／總座陳威昌：地緣政治仍存、市場態度保守沒改變

老牌電子大廠金寶（2312）6日召開股東大會，並與由董事長許勝雄、總經理陳威昌主持。面對實際市況，陳威昌坦言，據自己的觀察認為，全球市場截至目前為止，仍沒有太大的改變，包括地緣政治等風險都還在，不過公司憑藉建置全球生產基地，獲得不小的優勢，因此對未來發展樂觀看待。

陳威昌指出，雖然2024年全球市場偏保守，但我們趁著這個機會，對旗下產品線進行調整，不僅獲得許多的優勢，也因此在客戶的爭取上掌握很多生意，去年做今年預算，相對保守，現在開始有產品跟客戶往上調整，今年會交出不錯成績單。

陳威昌表示，新的一年（2024年）我們的毛利率已開始穩步上升，對此，團隊除更積極的投入既有之本業相關產品外，也將不斷提升自身在各領域的技術研發，並朝向高技術含量的⽬標來邁進，他強調，「充電樁、AI 運算、半導體、網通、智慧監控」等產品，都是我們下階段要研發的產品線。