詐騙盛行！ 研華澄清沒與機構成立基金並進行投資招募
台灣詐騙盛行，工業電腦龍頭研華（2395）近日接獲多位民眾來電諮詢關於研華投資股份有限公司（研華關係企業）與投資機構、專家老師一同成立基金進行投資招募一事。對此，研華6日鄭重澄清未有此事。
研華在此鄭重聲明，研華及其關係企業研華投資股份有限公司並未與任一投信、外資機構、集保大戶等相關單位共同成立基金，且也不會直接向市場進行任何投資招募。若市面上持續出現該類訊息，研華將主動進行蒐證並將採取法律行動。
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