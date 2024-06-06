詐騙盛行！ 研華澄清沒與機構成立基金並進行投資招募

「3兆男」輝達執行長黃仁勳來台再度颳起AI（人工智慧）旋風。但當媒體焦點全集中在追逐黃仁勳，形成一股巨大追「勳」潮，他吃過的餐廳被做成美食圖鑑，買過的水果攤瞬間成為朝聖地，合照、簽名絡繹不絕，黃仁勳幾乎來者不拒。不過黃仁勳此次來台有其目的。打造AI艦隊，是他下個擘畫大計。

2024-06-06 11:30