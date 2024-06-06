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宏碁旗下安圖斯 Computex 秀最新 AI 伺服器解決方案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁子公司安圖斯科技於Computex展出旗下最新的AI與高效能運算解決方案。業者提供
宏碁子公司安圖斯科技於Computex展出旗下最新的AI與高效能運算解決方案。業者提供

宏碁（2353）集團旗下子公司安圖斯科技於Computex展出旗下最新的AI與高效能運算解決方案，為當今企業提供有力支持。隨著不斷進步的AI技術和多樣化應用場景，企業對高效能運算和AI處理能力的需求日益迫切，安圖斯科技的創新產品與解決方案即致力於協助企業在快速變化的AI技術環境中保持競爭優勢，實現更智慧、更高效的業務運營。

安圖斯科技總經理李占傑指出，安圖斯科技專注於透過這些創新產品推動技術進步，在人工智慧技術快速發展的今天，企業需要應對龐大且複雜的計算需求；旗下最新解決方案，透過強大的運算能力和靈活的應用平台，為中小企業提供可靠的高效能運算平台。助力企業實現業務的突破性發展。

安圖斯的AI伺服器Altos BrainSphere R380 F6，專為處理複雜AI工作負載和深度學習應用而設計，且獲NVIDIA認證，搭載4張NVIDIA H100/A100/L40S GPU卡，並整合Altos aiWorks人工智慧運算平台。這款2U機架式伺服器採用雙顆第五代Intel Xeon Scalable處理器，提供高達128個CPU核心，性能較前代提升21%，每瓦效能提升36%，展現卓越效能。

安圖斯AI工作站Altos BrainSphere P330 F6專為需要本地高效能運算的專業人士設計，搭載Intel Xeon W-3400/W-2400處理器，最多可支援兩張專業圖形卡，適合視覺特效（VFX）、CAD/CAE、3D建模與渲染、人工智慧開發和邊緣部署。此外，現場亦展示Altos BrainSphere P330 F6工作站，整合生成式AI工具Comfy UI，這是一款開源AI應用，讓用戶輕鬆構建個性化的圖像生成工作流程。

Altos BrainSphere T15 F6伺服器搭載AMD EPYC 4004處理器則專為中小企業量身打造，具備3D V-Cache技術，擴展L3快取容量，支持DDR5高速記憶體、PCIe Gen5高頻寬運算卡插槽和M.2儲存介面，最大支援32TB硬碟空間和USB 3.2插孔。Altos BrainSphere T15 F6能提供前所未有的性能和擴展性，特別適合需處理大量數據和高速運算的企業ERP系統和分公司終端管理，是經濟高效的IT基礎設施解決方案。

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