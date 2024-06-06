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金寶股東會／伺服器「代工」獲 AI 巨頭下單！是黃仁勳？總座笑而不答

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶總座陳威昌。記者吳康瑋／攝影
金寶總座陳威昌。記者吳康瑋／攝影

老牌電子大廠金寶（2312）6日召開股東大會，並與由董事長許勝雄、總經理陳威昌主持。面對AI巨浪的來襲，陳威昌透露，金寶AI伺服器產線已經正式啟動，目前已接到「這次來台灣演講的四大巨頭之一」所下的「L2」訂單。媒體詢問「是否為黃仁勳？」陳威昌則語帶保留的笑著說「還不能說。」

陳威昌透露，目前金寶已正式邁進伺服器市場，雖然目前都只有以「代工」為主，但隨著量能不斷成長、未來也有機會朝「設計」邁進。面對外界擔憂是否與集團夥伴的佈局方向有所重疊，他也重申「夥伴之間是合作關係，沒有衝突」，包括：康舒（6282）做電源供應、而仁寶（2324）因為有很多厲害的工程師，所以可以跨越代工+設計領域。

陳威昌分享，目前「L2」的客人目前還在台灣，參加台北電腦展，雖然目前仍在試產中，但只要良率夠高、未來就能有正向發展，而他強調，製造伺服器的過程中，「良率」為最重要的部分，因此對方都會要看我們先小量試產，再看我們成品的良率，而客戶目前希望確認良率有達100，就可以往下走。

陳威昌指出，我們目前主要以L2為主，不過我們在泰國的客人，已經有做到L10了，雖然量不大，但確實已經往伺服器市場邁步前進，我們也希望市場未來有需求都能來找金寶，目前金寶、仁寶都能有量能、都能立即替客戶進行代工、生產。

金寶總座陳威昌。記者吳康瑋／攝影
金寶總座陳威昌。記者吳康瑋／攝影

伺服器 金寶

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