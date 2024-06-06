快訊

美國商會公布2024台灣白皮書 稱電價突漲對企業成長不利

黃仁勳吃小吃、逛夜市、簽名來者不拒！星盤曝「大家愛他原因」

高雄人哭！晚1季買房多花百萬 房仲：輝達來恐更瘋

金寶：全球布局有優勢 今年會交出不錯成績單

中央社／ 台北6日電

電子代工廠金寶今天舉行股東常會，總經理陳威昌表示，今年市場氛圍仍保守，不過金寶全球布局生產基地是很大的利基與優勢，在客戶爭取方面確實掌握很多機會，已經看到有些產品和客戶開始上調展望，相信今年會交出不錯的成績單。

陳威昌指出，2023年面臨很多挑戰，金寶集團不斷的進行資源整合，持續推動自動化流程以降低成本、提升產品競爭力，現在固態硬碟（SSD）已開始放量，行動收銀機也有不錯斬獲，拿下全球市場第一的客戶。

在新產品發展上，他說，金寶在網通產品的基礎上，開發人工智慧（AI）邊緣運算產品。由於電動車是全球趨勢，智慧充電樁將是下一個明星產品，金寶與集團旗下康舒合作開發。

半導體部分，陳威昌表示，金寶已引進提供半導體製程與測試設備的新客戶。車載方面也積極投入，最近會有新生意。

陳威昌提到，AI是熱門趨勢，在AI伺服器和資料中心不斷建立的同時，金寶現有儲存設備產品也會有相當好的收入。網路通訊產品部分，會與集團內AI相關醫療設備整合，發揮綜效。

針對生產布局，陳威昌指出，金寶在全球8國設有生產基地，隨著地緣政治議題受到重視，金寶不斷擴張，在泰國地區已興建完成4座新廠區，今年開始有新產品加入，明年會有積極貢獻。

他強調，金寶製造體系最強項目是自動化生產，無論工業4.0+或供應鏈生態系在地化機制，都讓產能可以持續擴充。在東南亞地區，金寶兩個主要積極發展與招商的國家包含泰國與越南。

金寶董事長許勝雄指出，金寶去年營收與獲利衰退，今年績效已經回升，第1季獲利是近5年半以來最好的一季，還可以繼續提升改善。

金寶集團2023年合併營收約新台幣1597.57億元，年減11.94%；稅後淨利約8.29億元，年減13.01%；每股盈餘0.51元。

AI 金寶

延伸閱讀

泰國男星Billkin電影開紅盤 暖心喊話揪粉絲做這件事

孫安佐泰國走鐘內幕！親友爆料並非被下蠱 是「其它不明物品」　

孫安佐泰國呼麻惹風波！陳鴻「慶幸不婚不生」：少了一半苦惱

孫安佐泰國脫序遭逮 精神醫：長期使用大麻「精神疾病風險暴增6倍」

相關新聞

金寶股東會／伺服器「代工」獲 AI 巨頭下單！是黃仁勳？總座笑而不答

老牌電子大廠金寶（2312）6日召開股東大會，並與由董事長許勝雄、總經理陳威昌主持。面對AI巨浪的來襲，陳威昌透露，金寶...

爭取黃仁勳投資 黃偉哲1張圖列出台南優勢、40多處夜市最吸睛

全力爭取輝達執行長黃仁勳來台南投資，台南市長黃偉哲昨晚臉書發文，一張圖列出台南優勢，有最完善的AI產業基礎設施及大專院校...

AI借東風／黃仁勳打造輝達艦隊兒女是舵手 哪些台廠能跟著起飛

「3兆男」輝達執行長黃仁勳來台再度颳起AI（人工智慧）旋風。但當媒體焦點全集中在追逐黃仁勳，形成一股巨大追「勳」潮，他吃過的餐廳被做成美食圖鑑，買過的水果攤瞬間成為朝聖地，合照、簽名絡繹不絕，黃仁勳幾乎來者不拒。不過黃仁勳此次來台有其目的。打造AI艦隊，是他下個擘畫大計。

世界先進、恩智浦合資設立12吋晶圓廠 陸行之提3個疑問

世界先進將與荷蘭半導體大廠恩智浦（NXP）在新加坡合資設立12吋晶圓廠，總投資約78億美元（約新台幣2,523億元），預...

安碁資訊營收／5月1.71億元、年增22.7%

宏碁（2353）集團旗下資安服務廠商安碁資訊（6690）自結2024年5月營收為1.71億元，年增22.72%，累計安碁...

金寶股東會／總座陳威昌：地緣政治仍存、市場態度保守沒改變

老牌電子大廠金寶（2312）6日召開股東大會，並與由董事長許勝雄、總經理陳威昌主持。面對實際市況，陳威昌坦言，據自己的觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。