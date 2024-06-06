金寶：全球布局有優勢 今年會交出不錯成績單

電子代工廠金寶今天舉行股東常會，總經理陳威昌表示，今年市場氛圍仍保守，不過金寶全球布局生產基地是很大的利基與優勢，在客戶爭取方面確實掌握很多機會，已經看到有些產品和客戶開始上調展望，相信今年會交出不錯的成績單。

陳威昌指出，2023年面臨很多挑戰，金寶集團不斷的進行資源整合，持續推動自動化流程以降低成本、提升產品競爭力，現在固態硬碟（SSD）已開始放量，行動收銀機也有不錯斬獲，拿下全球市場第一的客戶。

在新產品發展上，他說，金寶在網通產品的基礎上，開發人工智慧（AI）邊緣運算產品。由於電動車是全球趨勢，智慧充電樁將是下一個明星產品，金寶與集團旗下康舒合作開發。

半導體部分，陳威昌表示，金寶已引進提供半導體製程與測試設備的新客戶。車載方面也積極投入，最近會有新生意。

陳威昌提到，AI是熱門趨勢，在AI伺服器和資料中心不斷建立的同時，金寶現有儲存設備產品也會有相當好的收入。網路通訊產品部分，會與集團內AI相關醫療設備整合，發揮綜效。

針對生產布局，陳威昌指出，金寶在全球8國設有生產基地，隨著地緣政治議題受到重視，金寶不斷擴張，在泰國地區已興建完成4座新廠區，今年開始有新產品加入，明年會有積極貢獻。

他強調，金寶製造體系最強項目是自動化生產，無論工業4.0+或供應鏈生態系在地化機制，都讓產能可以持續擴充。在東南亞地區，金寶兩個主要積極發展與招商的國家包含泰國與越南。

金寶董事長許勝雄指出，金寶去年營收與獲利衰退，今年績效已經回升，第1季獲利是近5年半以來最好的一季，還可以繼續提升改善。

金寶集團2023年合併營收約新台幣1597.57億元，年減11.94%；稅後淨利約8.29億元，年減13.01%；每股盈餘0.51元。