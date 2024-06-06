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爭取輝達 林岱樺臉書突感謝經長間接證實落腳高雄

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
輝達在台投資話題發燒，立委林岱樺突在臉書發文，感謝經濟部長郭智輝間接證實輝達落腳高雄。圖／翻攝自林岱樺臉書
輝達在台投資話題發燒，立委林岱樺突在臉書發文，感謝經濟部長郭智輝間接證實輝達落腳高雄。圖／翻攝自林岱樺臉書

輝達執行長黃仁勳來台掀起AI旋風，透露擬在台設第二座研發中心，並規劃總部，國內9個縣市表態積極爭取，經濟部長郭智輝5日在立法院接受質詢，指尚未收到新投資案具體消息，但民進黨立委林岱樺則在臉書發文，感謝郭智輝部長間接證實輝達（NVIDIA）落腳高雄。

黃仁勳證實將在台灣設立第2個類似Taipei-1的人工智慧AI超級電腦中心，目前雙北、新竹、苗栗、台中、台南、高雄等9縣市都表態有意爭取，但地點未定。不過林岱樺在臉書突發文，指輝達落腳在高雄，感謝郭智輝部長間接證實。

林表示，目前高雄在半導體產業發展的效益相當高，經濟部的協助將為高雄帶來更多機會。期待能促成輝達、超微等指標性企業在高雄投資，並連結高雄現有的產業優勢。對高雄來說，無論是土地取得、產業聚落、還是學術人才等方面，都具備有優越條件，絕對是投資的最佳選擇。

高雄市長陳其邁也在臉書發文，拿了一張帆船證照幽默地說，「歡迎未來NVIDIA員工來高雄的話，我們附送三個船席，隨時可出海一遊」。順帶補充，高雄的夜市也很好，人情味也不錯。

陳其邁表示，鴻海宣布攜手輝達在高雄建置台灣先進算力中心，高雄也積極爭取NVIDIA在高雄設立研發中心，未來的時代是算力的時代。有先進算力中心，也盼結合生態系夥伴推動生成式AI應用方案實質落地。

NVIDIA 輝達

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