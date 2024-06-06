金寶股東會…許勝雄傳接任總裁 會前重點曝光

老牌電子大廠金寶（2312）6日召開股東大會，並將由董事長許勝雄、總經理陳威昌現身主持，而這也是許勝雄卸下仁寶（2324）董事長一職後，專心回歸至金寶，加速衝刺各領域發展以來，首次公開露面，而日前傳出他將兼任母集團金仁寶的總裁一職的消息，也吸引各界關注。對此，《經濟日報》也特地將股東會前重點須知以及市場關注的議題列出，供讀者參考，快來看看吧！

1.AI巨浪影響？

據悉，金仁寶集團近年持續推動多角化經營，而許勝雄日前也直言，AI 基本上已經變成目前最熱門的名詞，事實上科技技術隨時都在進步，展望未來，自己相信在未來的十年內，AI必然會改變很多運作的機制，並逐步提升人類的生活品質、對人類生活產生更大的影響，而管理及應用的技術，也將產生更大的效益，這是大家都要努力去做的事 。

不過隨著本屆「台北電腦展」開展，輝達執行長黃仁勳再次來台，則讓「AI議題」又再度成為全市場最火熱的題材，而金寶在這陣浪潮中，怎麼應對？也引起外界關注。預計今日許勝雄、及陳威昌也將進一步跟股東們分享最新的更種佈局。

2.獨子許介立未入列集團夥伴仁寶的接班梯隊？

金仁寶旗下仁寶（2324）完成董監改選，而會後全體董事推舉原副董事長陳瑞聰為新董事長、Anthony Peter Bonadero接總經理。不過外界震驚的是副董事長之位暫時留空，許勝雄獨子許介立並未如預期接任，令外界驚訝不已。對此，引發市場熱議，好奇身為集團的大家長的許勝雄，對於獨子許介立的規劃為何？對此事怎麼看？整個集團未來的接班梯隊怎麼規劃？是否有異動？等議題也都引發關注。

3.集團未來規劃？

金仁寶集團旗下金寶電子去年剛歡慶成立滿50周年，而許勝雄當時也曾透露，集團在這個過程裡，其實充斥很多挑戰，但團隊不忘以全球客戶為服務對象，透過不同子公司採取不同的營運策略跟方針，才克服困難走到今天。而隨著許董將接下「集團總裁」一職，外界也關心他未來怎麼規劃？且集團的下個50年要怎麼衝刺？