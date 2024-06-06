輝達股價再創高 含輝ETF這檔兩年賺逾一倍

輝達股票分割前夕，股價再創歷史新高，6月4日收盤價每股達到1164.37美元，帶動市值上升至2.86兆，離排名第二的蘋果2.98兆更近一步。近二年AI熱潮風靡全球，作為AI硬體造浪者輝達股價暴漲，也帶動相關ETF績效狂飆。以統一FANG+ETF（00757）漲幅最高，近二年股價大漲117.08%，6月4日收盤價達到81.1元．為跨國股票型ETF股王。

據CMoney統計至4月底數據，台灣掛牌的200多檔ETF中，持有輝達的ETF有16檔。比較這些ETF近二年、三年、五年及去年來績效，股價漲幅冠軍都是統一FANG+ ETF（00757），近五年漲幅甚至達到346.09%。

投資專家指出，統一FANG+ ETF（00757）股價表現脫穎而出，除了輝達帶來的績效貢獻以外，其他成分股共同發力也是重要因素。這檔ETF成分股僅有十檔，但為精選的十大科技巨頭，包括微軟、谷歌及亞馬遜等，在AI時代多項新科技領域扮演產業龍頭角色。聯準會貨幣政策朝寬鬆方面邁進，若展開降息將進一步提升科技成長股評價空間，有望帶動科技股ETF股價持續上揚。