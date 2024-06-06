台積電將買回3249張股票 抵銷限制員工股票影響

台積電董事會今天通過買回3249張公司股票，抵銷發行限制員工權利新股所造成的股權稀釋影響，買回區間價格每股598至1281元。

為抵銷發行限制員工權利新股所造成的股權稀釋影響，台積電董事會核准通過自6月6日至8月5日，於集中交易市場買回3249張公司股票，買回區間價格每股598至1281元。

台積電表示，買回的股票將辦理銷除，以維護股東權益。

台積電先前曾於民國111年2月16日至2月25日，自集中市場買回1387張公司股票，並辦理註銷，同樣是抵銷發行限制員工權利新股所造成的股權稀釋影響。