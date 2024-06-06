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AI吸金 在台外資將破9兆

聯合報／ 記者朱漢崙廖珮君／台北報導

ＡＩ股大吸金，金管會昨天公布最新統計，五月外、陸資淨匯入一一七點二億美元（約台幣三千八百億元），創史上第一大淨匯入量，推升外資累積餘額攀升到二七一一億美元高點，等於外資在台已投資台幣近八點八兆元，即將飛越九兆元大關。

為何外資錢潮狂湧？金管會認為有三大原因，一，ＡＩ題材展望看好，台股ＡＩ熱度不減，吸引外資匯入；二，美國ＡＩ公司財報表現優異，帶動台股伺服器供應鏈；三，台灣科技廠法說會多樂觀看待未來ＡＩ需求，外資五月轉買超台股。

此外，今年前五月外資累計淨匯入二五六點四億美元（約台幣八三一二億元），金管會表示，儘管美國聯準會降息決策未明，市場持續觀望，但股市ＡＩ熱度不減，吸引外資匯入。

金管會指出，今年前四月上市櫃公司營收十二點九兆元，是歷年同期次高，年增百分之八點五；台股殖利率百分之二點六，加計股票股利共百分之二點七，四月底本益比廿三點六倍，顯示台股的基本面穩健。

數據顯示，這波外資錢潮湧台從二○二二年十一月開始啟動，排名史上前七大的單月淨匯入量，全都在過去近一年半中出現。

法人說，台股有強勁的基本面支撐，如輝達財報、台灣資通訊出口等，但下半年將面臨更高基期的挑戰，成長將進入高原期、低基期紅利消退，下一波股市行情將由基本面轉往資金面。

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