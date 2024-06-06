聽新聞
test
0:00 / 0:00
ASML高規EUV出貨台積電
荷蘭晶片製造設備商艾司摩爾（ASML）表示，今年將首次出貨高數值孔徑極紫外光（High-NA EUV）微影設備給台積電（2330）。
Jefferies分析師預計，台積電將在2028年生產A14製程的晶片時，採用這項技術。
彭博資訊報導，艾司摩爾表示，該公司財務長達森（Roger Dassen）在近期的電話會議上告訴分析師，台積電和英特爾這兩家大客戶，將在今年底前取得High-NA EUV機台。
英特爾先前就已經訂購，並在去年12月底獲得第一台High-NA EUV設備，運到該公司位於奧勒岡州的工廠，並已完成組裝。
目前不確定台積電何時會收到。一名台積電代表說，正與供應商密切合作，拒絕進一步置評。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言