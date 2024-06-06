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台積通過173億美元資本支出
台積電（2330）昨（5）日公告，董事會拍板最新資本預算案、抵銷發行限制員工權利新股造成股權稀釋影響的自家股票買回案、捐贈國內大學與高中上限40億元用以半導體研究與育才案，以及增資子公司等四項議案。
台積電說明，因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約173億5,620萬美元，包括建置及升級先進製程產能，建置及升級先進封裝、成熟及／或特殊製程產能，以及廠房興建及廠務設施工程。
其次，台積電董事會也核准上限50億美元額度內，增資公司100%持股子公司TSMC Global Ltd.，以降低外匯避險成本。
第三、台積電董事會核准捐贈國立臺灣大學、國立陽明交通大學、國立清華大學、國立成功大學，以及國內獲選的高中／女高總計不超過40億元，用於長期半導體研究教學及人才培育。
另外，為抵銷發行限制員工權利新股所造成的股權稀釋影響，台積電董事會也通過自集中市場買回普通股3,249 張，買回期間為今天起至8月5日，每股買回區間價598至1,281元，若股價低於區間價格下限，將繼續買回。
台積電說明，此次買回自家股票，主要為維護股東權益，買回股份將辦理銷除。台積電先前也曾為抵銷限制股影響而買回自家股票，最近一次是在2023年2月16日至2月25日，當時買回1,387張並註銷。
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