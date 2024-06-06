美超微聯手日月光 打造散熱中心

經濟日報／ 記者李孟珊╱台北報導

半導體封測龍頭日月光投控（3711）衝刺ESG，昨（5）日宣布攜手美超微、中華系統整合，將在高雄打造全台首座新一代水冷散熱技術資料中心，日月光半導體更是美超微在台灣第一個水冷散熱技術合作夥伴。

美超微業務發展資深副總裁廖益賢表示，此次與日月光半導體、中華系統整合攜手導入美超微在台首座新一代水冷散熱資料中心，希望能夠帶動產業更廣泛運用最新的水冷節能技術，助力資料中心減少最高40％的整體能耗，降低資料中心用電量與總體持有成本，推動綠色運算與節能減碳，並助力AI產業發展。

日月光半導體李政傑副總經理指出，導入水冷技術不僅提升散熱效率，降低能源消耗，同時也減少對環境的影響，有效降低日月光資料中心至少20％以上能耗，幫助現代化機房滿足PUE（電力使用效能）小於1.2指標，進而達成2030淨零目標。

日月光投控致力永續經營，以高雄廠來看，透過AI人工智慧技術，提升製程良率與生產排程正確性，增加產能67%與縮短訂單交期39%，於2022年成為全球第一家獲燈塔工廠認證肯定的封裝、測試廠。

另外，日月光投控為提升工廠效率、精進製程品質與滿足客戶交期要求，自2015年始投入自動化關燈工廠規劃，歷經十年的淬鍊，在2022年完成了36座智慧工廠，培育超過700位自動化工程師。

半導體 日月光

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