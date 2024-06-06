陸AI晶片降規避美國管制 爭取台積電供貨

經濟日報／ 編譯葉亭均╱綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

知情人士透露，一些中國大陸AI晶片業者正在設計性能較低的處理器，以便在美國管制先進晶片出口之際，還能獲得台積電（2330）的生產供應。

路透報導，大陸AI晶片業者沐曦集成電路（MetaX）和燧原科技（Enflame）去年底提供台積電降規版的晶片設計，以符合美方限制規定。這兩家公司之前行銷時，都號稱其產品能媲美輝達（NVIDIA）的繪圖處理器（GPU）。

對於相關報導，台積電不願對個別客戶置評，僅表示會與客戶確保遵守與其營運相關的司法轄區規則。沐曦和燧原科技都未回應路透記者的置評請求。

知情人士表示，總部位於上海的沐曦已開發出名為C280的降規版產品，而且最先進的GPU「C500」今年稍早已在中國大陸賣光庫存。沐曦和燧原科技都被稱為「小巨人」，即在關鍵領域擁有潛力、被北京當局選中的新創企業，有資格獲得國家支持。

沐曦由超微（AMD）前主管在2020年成立，上月以一項開發國產高階AI訓練晶片的計畫、及在中國各地的多座研發與晶圓廠計畫，獲得政府資金。燧原科技總部也位於上海，成立於2018年，金主包括騰訊，向國營企業銷售晶片，並且與多個地方政府合作計畫。

美國為阻撓大陸在AI和超級運算領域有所突破，已對輝達等業者的先進處理器和晶片製造設備，實施一系列出口管制，也阻礙台積電等海外晶片製造商為陸企生產晶片。知情人士說，美國去年10月實施的出口管制，暴露大陸先進晶片產能的局限，且大陸IC設計業者仰賴台積電進行生產。


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