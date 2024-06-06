美超微大馬新廠Q4上線 產能拚翻倍…助攻華泰、優群等營運

全球第三大伺服器品牌廠美超微（Super Micro）執行長梁見後昨（5）日在台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）發表專講時，揭露美超微大擴產計畫，強調馬來西亞新廠將於第4季上線，全力衝刺AI伺服器出貨，屆時總產能將翻倍、達月產1萬台機櫃。

美超微是輝達大客戶與長期夥伴。梁見後昨天專講，輝達執行長黃仁勳現身站台，並在以台語「有夠水！（漂亮）」盛讚美超微的AI伺服器。業界看好，美超微挾輝達力挺，產能將翻倍，對供應鏈拉貨動能將同步倍數成長，助攻華泰（2329）、優群（3217）、南俊（6584）等協力廠出貨，與美超微一起大咬AI伺服器大商機。

其中，華泰與美超微合作逾十年，法人看好，美超微AI伺服器大擴產、接單爆發，華泰受惠最大。華泰配合AI伺服器需求成長，產線設備已完成相對應調整，並擴產以因應客戶需求，直接搭上成長列車。

美超微迎AI伺服器大商機

業界透露，華泰已拿下美超微新一代AI伺服器相關組裝大單，並進入量產階段，將為今年營運帶來強勁成長動能。

連接器廠優群是美超微供應商之一，將同步大啖商機，公司看好今年業績逐季增長，下半年進入傳統出貨旺季，全年業績將有雙位數成長。

南俊為美超微伺服器滑軌供應商，主要出貨低U數的滑軌。法人指出，在AI伺服器供應鏈中，取得輝達合格供應商（AVL）與推薦供應商（RVL）資格相當重要，南俊國際已經是AVL，RVL資格正積極爭取中，預計本季可望到手，配合系統廠量產GB200的AI伺服器，第4季出貨。

梁見後昨天在專講指出，AI對我們的生活造成莫大改變，而美超微也為AI產業帶來特別的禮物、「免費的綠色運算」，他並強調，液冷解決方案將為AI運算帶來更大助力，推升產業迎來更龐大的商機。

梁見後在演講中表示，美超微持續在美國、台灣及荷蘭等地擴產，馬來西亞新廠預計第4季上線，每月產能可達5,000台機櫃，量產後將進一步強化現有的伺服器生產網絡。由於美超微目前月產能約5,000台機櫃，馬國新廠上線後，等同月產能將翻倍增加、來到1萬台。



延伸閱讀

美超微聯手日月光 打造散熱中心

輝達股價續創新高 執行長黃仁勳躍全球13大富豪