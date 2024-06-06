應對地緣政治風險…世界先進攜恩智浦 星國蓋12吋廠

世界先進（5347）昨（5）日宣布，將與荷蘭半導體大廠恩智浦（NXP）在新加坡合資設立12吋晶圓廠，總投資約78億美元（約新台幣2,523億元），世界合計投入31億美元（約新台幣1,002.8億元），持股六成並負責該廠區營運，主攻成熟製程，預計今年下半年建廠、2027年量產，後續不排除再蓋第二座廠。

這是世界首座12吋廠，業界認為，主要考量地緣政治風險。世界評估，相關資本支出時間點會落在2024下半年到2027上半年，估計三年將花費投資額70%經費，由於資本支出龐大，估計對世界毛利率影響約5至9個百分點。

世界規劃，星國新廠2029年月產能可達5.5萬片。隨著世界宣布星國建廠，台灣主要晶圓代工廠海外布局藍圖全部到位，有助因應地緣政治需求多元接單，包括台積電涵蓋美國、日本、歐洲，範圍最大，聯電也以新加坡為主力，力積電則鎖定日本。

世界攜手恩智浦星國設12吋廠

世界要前往星國設立12吋廠的消息至少在業界流傳兩年，惟公司多次都以「不排除任何可能」回應。世界4日公布因有重大訊息待公布，昨天普通股暫停交易，市場即揣測與赴星國投資設廠有關，昨天答案揭曉，世界也證實此合資建廠案談了約兩年。

世界董座方略昨天舉行記者會，說明這項跨國合作建廠案。他說，世界是全球前十大晶圓代工廠中，唯一沒有12吋廠的業者；恩智浦則是整合元件廠（IDM）中，唯一沒有12吋廠的企業，雙方合資建12吋廠，是「最佳拍檔」。

世界提到，與恩智浦將於新加坡共同成立VisionPower SemiconductorManufacturing Company （VSMC）合資公司，以興建一座130奈米至40奈米技術的12吋廠，生產混合訊號、電源管理和類比產品，以支援汽車、工業、消費性電子及行動裝置等終端市場的需求，相關技術授權及技術轉移將來自台積電。

根據雙方協議，星國12吋廠總投資約78億美元，世界將注資24億美元加上7億美元長期產能保證金，合計出資約31億美元，並持有60%股權；恩智浦將注資16億美元加12億美元長期產能保證金，合計出資28億美元，持股40%。扣除世界與恩智浦投資金額，剩餘資金（包括借款）將由其他單位提供。

至於新廠資金來源，方略說，包含自有現金可支應，客戶長約可挹注至專案投資，並評估銀行聯貸或進行現金增資。外界關注現增折價幅度，世界估約10%，細節仍待董事會決定。

法人關注世界大投資，是否影響後續金流與配息。方略掛保證，未來股息不降低，目標維持去年的4.5元水準，世界也沒有處分8吋廠計畫。

該合資公司將為獨立晶圓製造服務廠商，為合作夥伴雙方提供一定比例的產能。方略透露，星國新廠開工前，已經有遠超過一半產能被客戶預訂。