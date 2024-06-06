鴻海旗下工業富聯供貨輝達GB200 台灣產能到位

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

針對輝達（NVIDIA）新一代AI伺服器進度，鴻海（2317）旗下工業富聯董事長鄭弘孟表示，台灣的GB200伺服器產能已到位，海外首個GB200伺服器產線將在墨西哥廠，最快第3季小量生產。

鄭弘孟表示，工業富聯4月已經出貨輝達GB200 NVL36伺服器，至於GB200 NVL72成品也準備就緒。鴻海旗下鴻佰則表示，GB200 NVL72伺服器會先在美國加州聖荷西進行新產品導入（NPI）階段，相關晶片模組製造會在新竹湖口廠區。

供應鏈人士透露，工業富聯在美國威斯康辛州建立表面組裝技術（SMT）線，在墨西哥和越南的SMT產線也已運作，加上台灣既有產線，工業富聯高階AI伺服器組裝產能陸續到位。

針對美國威州伺服器產線進展，鄭弘孟指出，工業富聯在威州當地伺服器做得很好，全產能開出，預估今年威州廠營收可突破40億美元（約新台幣1,296億元），主要客戶涵蓋美國雲端服務供應商（CSP），主要應用於基礎建設工程。

鴻海集團持續擴張AI伺服器產能，該公司2月下旬公告，透過轉投資工業富聯墨西哥子公司墨西哥披索約4.53億元（約新台幣8.27億元）取得哈里斯科州（Jalisco）土地，1月上旬也公告子公司增資鴻佰墨西哥廠1,000萬美元；2021年9月鴻海子公司以2,700萬美元取得鴻佰墨西哥子公司股權。

伺服器 墨西哥 工業富聯

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