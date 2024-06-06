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美光高頻寬記憶體 拚明年市占25%

聯合報／ 記者簡永祥蕭君暉林薏茹／台北報導

伺服器品牌大廠美超微（Super Micro）執行長梁見後昨在台北國際電腦展發表主題演講，宣布馬來西亞新廠將於第四季上線，全力衝刺ＡＩ伺服器出貨動能，屆時總產能將翻倍增、達到月產一萬台機櫃。此外，記憶體廠美光也全力衝刺高頻寬記憶體（ＨＭＢ），美光高層宣示明年ＨＭＢ全球市占可望逾兩成，明年底將推進至兩成五。

美超微為全球第三大伺服器品牌廠，二○二二年市場大量投資加密貨幣相關技術時，美超微選擇專注ＧＰＵ算力，並挾著模組化設計、液冷技術兩大優勢，進一步深化與輝達合作關係，搭上ＡＩ伺服器成長列車，過去一年股價飆漲近十倍，漲勢比輝達更猛。

梁見後演講時展示美超微綠色運算（Green Computing）解決方案，隨後並邀請輝達執行長黃仁勳上台，黃仁勳打趣說，「我們家是green computer，剛剛你講green computing，我以為是在講我們」。當梁見後介紹搭載輝達ＧＰＵ的液冷伺服器機櫃時，黃仁勳以台語直呼「有夠水」，稱讚液冷解決方案可大幅降低資料中心成本，梁見後在旁也搭話說，「我會跟你買更多」。

除了美超微，美光副總裁暨運算產品事業群總經理Praveen Vaidyanathan昨天受訪表示，美光的HBM3E產品，今年獲得更好的訂單。他說，在這個會計年度（美光會計年度是到八月底），美光在HBM3E獲得數億美元的收入，預估明年美光的ＨＢＭ產品，將會很接近美光在整體ＤＲＡＭ市占，也就是約百分之廿。

美光是全球第三大記憶體廠，僅次南韓三星和ＳＫ海力士，受惠生成式ＡＩ蓬勃發展，布局較早的ＳＫ海力士一馬當先，迄今取得全球逾五成市場，也因ＨＢＭ價格高出標準型ＤＲＡＭ好幾倍售價，讓ＳＫ海力士這波記憶體修正潮率先扭轉頹勢轉虧為盈。

在被問到有何自信可快速將全球市占拉升，Praveen Vaidyanathan表示，HBM3E設計、製程和後段封裝技術難度高，HBM4更複雜，但美光已在三個技術領域取得領先，預料同步在台灣及日本建置產能支援下，將獲客戶認同，拉升產品出貨表現。

伺服器 美光 超微

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