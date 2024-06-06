新聞分析／星補助+客戶訂單 吸引世界設新廠

世界先進在台積電力挺下，終於打破長期因沒有十二吋廠束縛，決定啟動投資第一座十二吋晶圓廠。這對世界來說，可大幅提高生產產品品項及接單能力，不過，仍不能碰觸在先進製程與台積電搶生意的底線；至於落腳新加坡，除了世界在新加坡已有生產基地，可整合資源，最大關鍵還是新加坡政府提供補助和恩智浦訂單支持。

法人圈很早就認為，世界沒有十二吋晶圓廠將限制未來營運發展，尤其世界兩大主力產品包括電源管理ＩＣ及整合觸控（ＴＤＤＩ）ＩＣ，更基於成本和產品升級考量往十二吋晶圓廠投片，世界只專注在八吋晶圓代工，將限制未來接單彈性。

不過，一座十二吋晶圓投資金額近三千億元，雖然世界和恩智提出的首座共同投資金額在七十八億美元，仍是一筆龐大支出。因此世界多年來仍謹慎面對這項新的投資計畫。

世界董事長方略年初表示，在客戶及未來產能持續擴充的大方向下，公司確實有必要積極朝新設十二吋晶圓廠著手，但也強調十二吋晶圓廠投資金額龐大，必須在財務、技術和產能規畫和客戶接受度四要素完備下，公司才會付諸行動。

當時供應鏈已傳出世界已選定在新加坡設廠，但方略僅笑著說：「新加坡和台灣確實都是很好投資十二吋的地點」。

方略表示，新加坡也是眾多拉攏具備興建晶圓廠經驗廠商前往投資的區域之一，當地政府在行政效率和人才準備，也做了很好對應措施，至於政府提供什麼補貼他不便評論，但當時他回應法人詢問未來投資方式不排除採合資方式進行，並首度表態「歡迎有合作夥伴加入投資行列」。

如今正式落腳新加坡，關鍵也是新加坡政府提供補助，而方略口中的大客戶，正是恩智浦。恩智浦很早就要求世界必須因應地緣政治風險，要在海外有生產工廠，隨恩智浦擴大車用布局，世界因而啟動新加坡設十二吋晶圓廠計畫。

不過，方略強調，世界的股利政策將採取穩定成長的策略，未來即使新設十二吋晶圓廠，股利穩定成長的策略不變。