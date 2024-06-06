世界攜NXP 星建12吋晶圓廠

為分散地緣政治風險，晶圓代工廠世界先進昨天宣布，將與恩智浦半導體（ＮＸＰ）共同斥資七十八億美元（約台幣二五二四億元），在新加坡興建十二吋晶圓廠，預計今年下半年開始建廠，二○二七年量產。這將是繼力積電提出在日本仙台投資興建十二吋晶圓廠後，第二家因地緣政治影響提出海外建廠的投資案；此外，這也是世界先進的首座十二吋晶圓廠，別具意義。

世界先進董事長暨策略長方略說，感謝恩智浦與主要股東重要客戶支持，相信是多方共贏的決定。

針對外資分析師關注新廠報價，方略說，公司提供價值服務，新廠過半產能都已獲得客戶承諾，報價方面不方便多說細節，但合約都已涵蓋到。

世界先進表示，將由世界與恩智浦在新加坡合資成立VisionPower Semiconductor Manufacturing Company（ＶＳＭＣ），投資興建一座十二吋晶圓廠。採用一三○奈米至四十奈米的技術，生產混合訊號、電源管理和類比產品，支援汽車、工業、消費性電子及行動裝置等市場的需求，相關技術授權及技術轉移預計來自台積電。

世界指出，ＶＳＭＣ將於獲得相關監管機關核准後，於今年下半年開始興建首座晶圓廠，預計二○二七年開始量產，預定二○二九年月產能達到五萬片十二吋晶圓，將為當地創造約一千五百個工作機會。且在首座晶圓廠成功量產後，合作雙方將考慮建造第二座晶圓廠。

世界提到，ＶＳＭＣ將由世界持股百分之六十，恩智浦持股百分之四十，世界將先注資廿四億美元；世界和恩智浦並承諾投入共十九億美元的長期產能保證金及使用費，剩餘資金（包括借款）將由其他單位提供。晶圓廠由世界先進營運。

世界董事長方略表示，很高興能和恩智浦合作，打造世界先進首座十二吋晶圓廠，這計畫案符合長期發展策略，同時展現世界致力於滿足客戶需求的承諾，並將製造能量進一步朝多元化邁進。恩智浦指出，將持續採取積極行動，確保擁有具成本競爭力、供應鏈控制力和地理韌性的製造基地，以支持長期成長目標。