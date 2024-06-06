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IT、筆電、面板報價走揚
集邦科技（TrendForce）昨（5）日公布最新面板報價，大尺寸電視面板全數持平，IT、筆電用面板接棒上漲。儘管今年國際大型運動賽事刺激大尺寸電視需求備貨潮已過，面板雙虎友達（2409）和群創（3481）持續轉型，均不約而同看旺下半年營運。
群創董事長洪進揚認為，面板產業在過去兩年低峰期間，的確比較辛苦，展望未來已慢慢進入復甦軌道中。友達董事長彭双浪則指出，友達第2季營運將較首季改善，今年營收、獲利都逐季走揚，「可以期待會友達會愈來愈好」。
集邦指出，電視面板6月需求持續減弱，面板廠產能利用率調控未大幅修正，開始積極尋求代理商拿貨並提供專案報價，部分品牌客戶也為了儲備下半年促銷季的銀彈，積極要求面板廠提供MDF，電視面板價格上漲動能呈現明顯減弱，預估6月面板廠仍會堅守報價全面持平，但在面板廠態度無法一致，且供給調節未能一步到位，仍需觀察部分電視面板價格下跌的壓力是否開始浮現。
監視器面板方面，集邦表示，MNT面板需求6月隨著品牌客戶備貨水位已到滿足點，部分IC零組件供貨不順問題也陸續獲得舒緩，加上電視面板價格已在6月開始轉持平等因素影響下，預估漲幅將持續收斂，目前預計6月Open Cell面板上漲約0.3至0.5美元，面板模組漲約0.2至0.3美元。
集邦認為，筆電用面板需求本季預估將季增12%，當中有一部分仍是反映提前備貨的需求，目前預估第3季需求季增幅度將縮小至2.5%。觀察6月筆電面板價格，目前預估低階入門的HD TN機種仍有0.1美元的微幅上漲空間，其他IPS機種大多仍持平。
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