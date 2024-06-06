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台達電技術領先 讓AI更節能

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導
台達電昨天在computex舉行記者會，董事長兼執行長鄭平（右二）、台達品牌長郭珊珊（左二）、台達電源及零組件事業範疇執行副總裁史文景（右一）、台達資料中心事業部總經理詹智強（左一）一同亮相。記者林俊良／攝影
台達電昨天在computex舉行記者會，董事長兼執行長鄭平（右二）、台達品牌長郭珊珊（左二）、台達電源及零組件事業範疇執行副總裁史文景（右一）、台達資料中心事業部總經理詹智強（左一）一同亮相。記者林俊良／攝影

台達電昨於二○二四台北國際電腦展以「解密Cloud to Edge AI」為主題，展出涵蓋雲端到邊緣的資料中心基礎設施方案，以及應用於ＡＩ運算及終端設備的高效電源、散熱、被動元件等領先技術，包含多款首次亮相的ＡＩ伺服器電源及液冷散熱方案、領先全球的晶片垂直供電技術等，發揮所長驅動ＡＩ產業發展。

台達董事長暨執行長鄭平表示，「在ＡＩ新時代，台達身為全球交換式電源與散熱管理的領導廠商，能為ＡＩ資料中心提供從電網到晶片（From Grid To Chip）的全方位電源及散熱方案。我們能協助客戶建置或優化資料中心整體電力架構，打造更具效益的資通訊基礎設施，並一路延伸至機櫃內、甚至到ＡＩ晶片所在的板端，滿足ＡＩ產業對能源及散熱效率的需求，在算力大幅推升的同時，幫助運算更加節能」。

台達品牌長郭珊珊指出，ＡＩ產業及前景廣受矚目，今年展位設計以機櫃真實寬度、超寫實高度，打造一座大型運算中心。由外而內，布建預製型資料中心貨櫃系統到機房重地的場景；由大到小，解構台達電源及散熱方案在資料中心層層架構中的運作崗位。再由雲端串連起邊緣的實際應用，讓參觀者得以一探ＡＩ運算幕後。

台達電源及零組件事業範疇執行副總裁史文景則說，台達集結電源、散熱、被動元件等領先技術，能滿足ＡＩ伺服器、晶片對供電及散熱能力的高度需求。

台達電 晶片

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