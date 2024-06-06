信驊全景影像晶片出貨暢旺

經濟日報／ 記者蘇嘉維李孟珊／台北報導

伺服器遠端管理晶片（BMC）大廠信驊（5274）成功打出營運第二支腳，布局已久的Cupola 360全景影像晶片出貨傳捷報，董事長林鴻明昨（5）日表示，科技大廠相繼導入應用在智慧工廠，今年相關營收有望比去年大幅成長。

林鴻明指出，Cupola 360成功獲得國內科技大廠導入，且包含Cupola 360的非BMC產品線占去年營收比重約11%-12%，今年雖因BMC出貨持續攀升，非BMC產品線出貨占營收比重提升有限，但預期Cupola 360全景影像晶片出貨可望比去年大幅成長。

晶片 營收

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