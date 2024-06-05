世界的台灣！宏碁董座談COMPUTEX 曝跨國CEO讚比CES厲害

今年在生成式AI旋風下，吸引輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳及高通、英特爾、超微（AMD）等四大科技巨頭CEO齊聚台北國際電腦展（COMPUTEX），並罕見出現公開大方按讚台廠的光景，「固樁」意味濃厚，而和碩（4938）董事長童子賢及宏碁（2353）董座陳俊聖皆樂觀看待此次盛會。陳俊聖5日指出，這對台灣、電腦展及國內產業界皆是「level up！」，他透露，有位跨國企業CEO甚至跟他說，這次電腦展比美國消費性電子展（CES）還厲害！

英特爾執行長基辛格4日在Computex發表主題演講，陳俊聖應邀參與對談。針對這次電腦展盛況，陳俊聖今日表示，「絕對是level up！」對電腦展是level up，對台灣產業也是level up。

陳俊聖說，從全世界對台灣及電腦展注視程度來講，我相信因為這次電腦展，而有所增長。這次看到科技大廠CEO主題演講展現出來的氣勢，我相信絕對不輸給美國CES大展。

他透露，昨天跟幾位跨國企業CEO對談，其中有人認為，這次台北國際電腦展比CES還要厲害，而且他們從國外來台有個好處，就是台灣有很多產業公司，大家可以直接談業務。

童子賢亦看好此次電腦展對台灣產業帶來正面幫助，他從科技巨頭過往來台參加電腦展到今年變化分析。

童子賢指出，如果時光倒回20年，台灣電腦展國際巨頭來台可能出現幾小時，隔天就走人，但台灣業界都會覺得很開心，而今年的電腦展，全球資訊、AI科技巨頭都必須齊聚台灣好幾天做固樁跟結盟。

童子賢說，套一句黃仁勳的話，台灣目前處在AI科技中心位置，同時也是全球AI科技支柱。

童子賢分析，台灣電腦展仍有人看的原因，是因為任何一個科技產品，從桌機、筆電、智慧手機、AI到電動車，其實這些廠商合作的對象，不管是哪個科技潮流崛起，看起來合作的對象仍是台灣。而台灣供應鏈與科技巨頭的關係就好似諺語「一個籬笆三個樁，一個好漢三個幫」。