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大陸半導體成熟製程恐引爆價格戰 經長：短期對台廠無威脅

中央社／ 記者劉千綾台北5日電
大陸全力發展半導體成熟製程，經濟部長郭智輝表示，台廠和中國技術有所區隔，且大陸良率表現不好，短時間內不會造成太大威脅。示意圖／ingimage
大陸全力發展半導體成熟製程，經濟部長郭智輝表示，台廠和中國技術有所區隔，且大陸良率表現不好，短時間內不會造成太大威脅。示意圖／ingimage

中國全力發展半導體成熟製程，立委關切台廠是否受影響。經濟部長郭智輝表示，台廠和中國技術有所區隔，且中國良率表現不好，短時間內不會造成太大威脅。

郭智輝說，「我完全不擔心中國會超越台灣」，政府也會協助台灣IC設計業者發展先進製程。

郭智輝今天出席立法院經濟委員會報告業務概況，並接受質詢。民進黨立委蔡易餘表示，半導體產業在台灣蓬勃發展，分為先進、成熟製程，台積電在先進製程居於領先地位；成熟製程方面，觀察到中國近期宣布砸人民幣3440億元，全力發展成熟製程，台灣如何因應中國全力追趕成熟製程所帶來的威脅。

郭智輝表示，台灣在成熟製程具有競爭力，中國聚焦發展40奈米成熟製程，台廠則以20、28奈米為主，有所區隔；中國今年預計將開出20幾座晶圓廠，主要受影響的對象是中國廠商。

國內業者方面，郭智輝表示，台積電主攻10奈米以下的先進製程，其他台灣廠商則聚焦發展12、14、20、28奈米等製程。

蔡易餘表示，中國全力發展成熟製程，可能發動價格戰，透過紅海策略打壓全球及台灣成熟製程的市占率，美國也已開始關注中國相關策略。

郭智輝表示，在商業運轉時，成熟製程良率非常關鍵，目前中國良率不好，短期1、2年對台廠並無太大的威脅；不過未來隨著中國廠商提升良率，台灣可能會受到威脅，業者也都很清楚，會往先進製程移動，政府也會協助台灣IC設計業者往先進製程發展。

郭智輝指出，台灣業者主要是代工、替客戶製造晶片，「我完全不擔心中國會超越台灣，因為他（中國）的良率一直沒有很好」。

針對半導體材料、設備等國產化推動方面，郭智輝表示，經濟部會有相關輔導、獎勵機制，提高半導體材料、設備國產化比例。經濟部書面報告指出，隨著先進製程及封裝需求不斷擴大，將協助國內業者開發半導體關鍵設備、零組件及材料，目標於117年先進封裝設備自主率達25%，半導體材料自主率達35%。

IC設計 半導體 台積電 奈米 晶片

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