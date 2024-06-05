宏碁資訊站在AI浪潮上 董座陳俊聖：要當水岸第一排

宏碁（2353）集團旗下宏碁資訊（6811）5日舉行股東會，宏碁集團暨宏碁資訊董事長陳俊聖指出，宏碁資訊是集團目前在軟體領域上的旗艦公司，期許未來宏碁資訊都要站在AI或是新科技的浪潮上，他幽默形容，就是「水岸第一排」。

陳俊聖表示，宏碁資訊是集團目前在軟體領域上的旗艦公司，期待宏碁資訊成為台灣軟體產業的旗艦公司。

陳俊聖指出，宏碁資訊剛成立的時候，最早是定位為最懂地端的雲端公司，接下來迎著AI的浪潮，現在是「生成式AI加速器」。

陳俊聖說，他（AI）會一波接一波，所以接下來，還有什麼樣的軟體潮流過來，宏碁資訊都要站在AI或是新科技的浪潮上，他幽默形容，就是「水岸第一排」。

陳俊聖期望宏碁資訊營收、獲利能持續往前進步。他分析，隨著宏碁資訊業務擴大，如增加生成式AI，加上公司前進中國大陸及越南市場，期盼這些布局讓宏碁資訊往前邁進。

宏碁資訊周幸蓉表示，企業應該思考生成式AI應用怎麼落地，宏碁資訊致力把生成式AI解決方案做出來，讓他能夠接地氣，讓他在每個產業開花結果。

周幸蓉指出，現在看到幾個方向，如程式的優化、營運的優化，現在又從營運的優化中，延展出很多相關性的解決方案出來。

宏碁資訊2023年營收75.5億元，獲利5.01億元，每股純益（EPS）達12.1元，股東會通過每股發放現金股利8.5元。