快訊

法人就愛這檔ETF 連兩日拿逾百億資金力捧

華南雲雨區東移影響 2縣市慎防瞬間大雨及強陣風

扯！騎車上合歡山武嶺 省20元鑽縫集體逃票

imec全新奈米晶片試驗製程將獲《歐盟晶片法案》25億歐元補助

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
imec的實驗室。圖／imec提供
imec的實驗室。圖／imec提供

比利時微電子研究中心(imec)於本周舉行的2024年全球技術論壇（ITF World 2024)，宣布即將推出奈米晶片（NanoIC）試驗製程，並獲歐 盟晶片法案補助25億歐元，擴建2奈米以下先進製程新的試驗廠。

imec表示，該研發中心 透過自行研發的試驗製程，以建立領先業界的技術平台為目標，在技術進入量產前，歐洲及國際企業能在此平台探索新技術。

imec表示，為支應 歐洲汽車、電信、健康衛生等各大產業發展，投資建置奈米晶片試驗製程，將聚焦開發2奈米以下的系統單晶片，利用最新的晶片創新設計來開發經得起未來考驗的產品。

imec新試驗製程新廠將獲政府及民間單位注資25億歐元。其中由歐盟經費補助計畫—歐洲展望計畫（Horizon Europe）和數位歐洲計畫（Digital Europe）所提供的公共補助金額總計達到14億歐元。這項補助目前正在與晶片聯合承諾（Chips JU）進行商議，預計將於今年簽署協議。至於民營補助則由數個業界夥伴提供，包含艾司摩爾（ASML），注資金達到11億歐元。

Imec指出，歐盟《晶片法案》目前只推出了少數試驗製程來應對歐洲半導體業的一些關鍵挑戰，例如縮短創新及商用之間的差距或強化合作，這些製程也用來支持技術創新、經濟成長及策略性自主。imec將推出2奈米以下的系統單晶片研發試驗製程，並參與低功耗全空乏型絕緣層上矽（FD-SOI）及異質系統整合這兩項試驗製程。

imec進一步強調，奈米晶片試驗製程將協助歐洲OEM在即將到來的小晶片創新中處於領導地位。透過小量生產，imec提供途徑來讓企業能夠從原型開發逐漸擴大規模到量產，進而促進歐洲半導體業實現高速創新和商業化。

奈米 晶片

延伸閱讀

沐曦及燧原科技等提交降級晶片設計 以保留台積電為其生產

高盛力挺台積電：AI趨勢領頭羊

聯發科力推混合式AI運算 將朝2奈米製程與先進封裝晶片邁進

黃仁勳AI浪潮恐掀南北大翻轉？ 專家曝：未來「這城市」潛力最大

相關新聞

AI資料中心用電量驚人 賴政府欽點太陽能光電助力

隨著輝達（Nvidia）、鴻海（2317）、美超微、日月光（3711）、正崴（2392）等大廠的大型AI資料中心即將於未...

世界先進、NXP新加坡合資設12吋新廠 雙方簽約

晶圓代工廠世界先進（5347）和恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）5日宣布計畫於新加坡共同成...

世界先進攜手恩智浦半導體創合資公司 興建及營運12吋晶圓廠

世界先進（5347）和恩智浦半導體（NXP ）今（5）日宣布計畫於新加坡共同成立VisionPower Semicond...

方略：與恩智浦在新加坡合資興建晶圓廠 估影響世界先進EPS約5-9%

世界先進（5347）董事長方略５日開心宣布，將與恩智浦（NXP）在新加坡合資興建12吋晶圓廠，預計2024年下半年開始建...

美光宣布次世代繪圖記憶體完成量產前準備 迎合AI PC和遊戲玩家需求

記憶體大廠美光今日在台北國際電腦展宣布，具備業界最高位元密度的次世代GDDR7繪圖記憶體已正式送樣，意即產品已經完成量產...

爸媽務農出身窮鄉、自己存錢赴美留學 作家揭梁見後奮鬥史：比黃仁勳還勵志

台北國際電腦展（COMPUTEX）4日登場，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰陸續現身展開行程，連宴客菜色、價位都引發話...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。