imec全新奈米晶片試驗製程將獲《歐盟晶片法案》25億歐元補助

比利時微電子研究中心(imec)於本周舉行的2024年全球技術論壇（ITF World 2024)，宣布即將推出奈米晶片（NanoIC）試驗製程，並獲歐 盟晶片法案補助25億歐元，擴建2奈米以下先進製程新的試驗廠。

imec表示，該研發中心 透過自行研發的試驗製程，以建立領先業界的技術平台為目標，在技術進入量產前，歐洲及國際企業能在此平台探索新技術。

imec表示，為支應 歐洲汽車、電信、健康衛生等各大產業發展，投資建置奈米晶片試驗製程，將聚焦開發2奈米以下的系統單晶片，利用最新的晶片創新設計來開發經得起未來考驗的產品。

imec新試驗製程新廠將獲政府及民間單位注資25億歐元。其中由歐盟經費補助計畫—歐洲展望計畫（Horizon Europe）和數位歐洲計畫（Digital Europe）所提供的公共補助金額總計達到14億歐元。這項補助目前正在與晶片聯合承諾（Chips JU）進行商議，預計將於今年簽署協議。至於民營補助則由數個業界夥伴提供，包含艾司摩爾（ASML），注資金達到11億歐元。

Imec指出，歐盟《晶片法案》目前只推出了少數試驗製程來應對歐洲半導體業的一些關鍵挑戰，例如縮短創新及商用之間的差距或強化合作，這些製程也用來支持技術創新、經濟成長及策略性自主。imec將推出2奈米以下的系統單晶片研發試驗製程，並參與低功耗全空乏型絕緣層上矽（FD-SOI）及異質系統整合這兩項試驗製程。

imec進一步強調，奈米晶片試驗製程將協助歐洲OEM在即將到來的小晶片創新中處於領導地位。透過小量生產，imec提供途徑來讓企業能夠從原型開發逐漸擴大規模到量產，進而促進歐洲半導體業實現高速創新和商業化。