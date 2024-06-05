世界先進、NXP新加坡合資設12吋新廠 雙方簽約
晶圓代工廠世界先進（5347）和恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）5日宣布計畫於新加坡共同成立VisionPower SemiconductorManufacturing Company (VSMC)合資公司並將興建12吋新廠，雙方並正式簽約。
依據說明，世界先進與NXP合資2024年下半年開始在新加坡興建12吋首座晶圓廠，2027年開始量產，而在實際量產前，世界先進董事長暨策略長方略說，該廠產能遠超過一半以上已取得客戶長期使用承諾。
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