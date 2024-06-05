快訊

法人就愛這檔ETF 連兩日拿逾百億資金力捧

華南雲雨區東移影響 2縣市慎防瞬間大雨及強陣風

扯！騎車上合歡山武嶺 省20元鑽縫集體逃票

世界先進、NXP新加坡合資設12吋新廠 雙方簽約

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
世界先進和NXP將於新加坡合資設12吋新廠，圖為雙方簽約畫面。圖／公司提供
世界先進和NXP將於新加坡合資設12吋新廠，圖為雙方簽約畫面。圖／公司提供

晶圓代工廠世界先進（5347）和恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）5日宣布計畫於新加坡共同成立VisionPower SemiconductorManufacturing Company (VSMC)合資公司並將興建12吋新廠，雙方並正式簽約。

依據說明，世界先進與NXP合資2024年下半年開始在新加坡興建12吋首座晶圓廠，2027年開始量產，而在實際量產前，世界先進董事長暨策略長方略說，該廠產能遠超過一半以上已取得客戶長期使用承諾。

世界先進和NXP將於新加坡合資設12吋新廠，圖為雙方簽約畫面。圖／公司提供
世界先進和NXP將於新加坡合資設12吋新廠，圖為雙方簽約畫面。圖／公司提供
世界先進和NXP將於新加坡合資設12吋新廠，圖為雙方簽約畫面。圖／公司提供
世界先進和NXP將於新加坡合資設12吋新廠，圖為雙方簽約畫面。圖／公司提供

世界先進 恩智浦 新加坡 晶圓廠

延伸閱讀

籲陸應共同維護和平 賴清德：台灣一貫政策立場 致力維持台海現狀

世界先進攜恩智浦合資設12吋晶圓廠 總投資78億美元

黃循財時代來臨 他要如何讓「新加坡夢」翻新頁？

證交所攜手滙豐證券舉辦「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」

相關新聞

AI資料中心用電量驚人 賴政府欽點太陽能光電助力

隨著輝達（Nvidia）、鴻海（2317）、美超微、日月光（3711）、正崴（2392）等大廠的大型AI資料中心即將於未...

世界先進攜手恩智浦半導體創合資公司 興建及營運12吋晶圓廠

世界先進（5347）和恩智浦半導體（NXP ）今（5）日宣布計畫於新加坡共同成立VisionPower Semicond...

方略：與恩智浦在新加坡合資興建晶圓廠 估影響世界先進EPS約5-9%

世界先進（5347）董事長方略５日開心宣布，將與恩智浦（NXP）在新加坡合資興建12吋晶圓廠，預計2024年下半年開始建...

美光宣布次世代繪圖記憶體完成量產前準備 迎合AI PC和遊戲玩家需求

記憶體大廠美光今日在台北國際電腦展宣布，具備業界最高位元密度的次世代GDDR7繪圖記憶體已正式送樣，意即產品已經完成量產...

爸媽務農出身窮鄉、自己存錢赴美留學 作家揭梁見後奮鬥史：比黃仁勳還勵志

台北國際電腦展（COMPUTEX）4日登場，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰陸續現身展開行程，連宴客菜色、價位都引發話...

2廠不夠！魏哲家曝：台積電正考慮在日本設第3座晶圓廠

NHK報導，台積電新任董事長魏哲家透露，正考慮在日本增設第三座晶圓廠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。