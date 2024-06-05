擷發科技衝 IC 設計服務市場 手握先進製程、封裝商機

EDA工具暨IC設計服務廠擷發科技（MICRO-IP）全力衝刺客製化AI晶片商機，董事長楊健盟表示，目前已經成功拿下高通訂單，預期後續將可望通吃完整AI晶片供應鏈商機，且他更大膽預期，IC設計服務市場規模未來將大幅成長，擷發科技將有望加速卡位進入先進製程、先進封裝市場。

2024 Computex本次搭上人工智慧（AI）主題，幾乎所有廠商都圍繞著AI展出新品，擷發科技也不例外，本次特別秀出自家在IC設計服務的實力。楊健盟指出，擷發科技已經成功拿下美系客戶大廠的AI影像相關客製化晶片訂單，預期將會在後續對業績帶來營收貢獻。

由於高通自家就是IC設計大廠，因此外界也好奇為何高通有意釋出委外晶片開發訂單。楊健盟表示，因為擷發科技從晶片開發初期就可提供EDA工具，讓晶片當中演算法可提前獲得驗證，加上擷發科技具備大量IP服務，從晶片完成後又可提供軟體服務，如此開發出的晶片效能無需使用最先進製程即可達到接近先進製程等級的效能，因此可讓客戶藉此降低開發成本。

楊健盟表示，擷發科技目前已經具備5奈米製程的晶片開發能力，且還已經投入替客戶設計先進封裝製程的研發，並已經通過台積電（2330）、聯電（2303）、世界先進（5347）、力積電（6770）等台灣晶圓代工廠以及中國大陸晶圓代工廠的驗證，代表擷發科技未來不論大陸或非大陸市場的AI客戶訂單都有望吃下，讓擷發科技後續營運成長具備潛力。

除此之外，楊健盟也持續看好IC設計服務市場，他更預期未來IC設計廠都將大幅跨入IC設計服務市場，替客戶開發客製化晶片，不過擷發科技是業界少有同時具備EDA工具及IC設計服務能力的廠商，因此擷發科技後續不論是歐美客戶訂單，亞洲客戶也同樣有機會掌握。

法人指出，擷發科技除了高通之外，目前已經手握日本、台灣、中國大陸等大廠客戶的IC設計開發案大單，後續隨著開發案完成進入量產後，擷發科技業績成長將進入爆發成長階段。