AI資料中心用電量驚人 賴政府欽點太陽能光電助力

隨著輝達（Nvidia）、鴻海（2317）、美超微、日月光（3711）、正崴（2392）等大廠的大型AI資料中心即將於未來幾年內在台落地，台灣用電量恐將同步激增，經濟部長郭智輝5日透露，未來政府將積極發展太陽能光電，藉此支援AI資料中心所需的電力需求；外界推估，政策利多將有助於國內太陽能模組三雄元晶（6443）、茂迪（6244）、聯合再生（3576）喜迎久旱後的甘霖。

據悉，國內太陽能內需市場先前因總統大選以及新舊政府交替期，致使許多光電案場施工停擺或延宕，導致上、下游供應鏈委靡不振。隨著賴政府正式上台，僅管已有不少太陽能案場開始加速動工，但對於擴大需求的幫助仍有限，而AI資料中心用電量驚人，若透過政策引導，加速布建全台太陽能發電，將有助於產業發展迎來新的曙光。

郭智輝今日出席立法院經濟委員會報告業務概況，他指出，截至明年底為止，台灣的電力約可支持5至6家AI資料中心成立，但因產業滾動式需求增加，因此政府會對用電進行可能性推估，並思考以其他方式支援所需電力。

郭智輝進一步指出，建造一座水力、天然氣電廠需花費6年，且台灣不會再增加燃煤電廠，並全力發展綠電，因此若要補充電力，將優先考慮從太陽能光電開始推動，因為太陽能發電是當前最快的方式，政府會全力支持產業發展。

針對賴政府做多政策，國內太陽能業者均大表贊同。業界人士指出，AI不僅發展已超乎各界預期，就連用電量也超乎預期，而太陽能發電無論從技術或者供應鏈角度來看，絕對是最佳的解決方案。

業界人士進一步指出，國內各家太陽能模組廠在品質、技術以及產能方面都足以滿足台灣內需，而當前最缺的其實是土地，期望政府能盡速解決土地問題，釋放更多可用於太陽能發電的土地，或者直接設置太陽能光電專區，屆時因AI而缺電的問題，勢必可獲得有效緩解，而太陽能產業也能同步獲得更好的發展。