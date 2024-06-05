方略：與恩智浦在新加坡合資興建晶圓廠 估影響世界先進EPS約5-9%

世界先進（5347）董事長方略５日開心宣布，將與恩智浦（NXP）在新加坡合資興建12吋晶圓廠，預計2024年下半年開始建廠，2027年量產，首座晶圓廠投資金額約78億美元，約合新台幣2,524億元。

經過二年的洽商，世界先進終於拍板將與恩智浦於新加坡共同成立合資公司VisionPower Semiconductor Manufacturing Company（VSMC），興建1座12吋晶圓廠。這座晶圓廠將採用130奈米至40奈米的技術，生產混合訊號、電源管理和類比產品，支援汽車、工業、消費性電子及行動裝置等市場的需求，相關技術授權及技術轉移預計來自台積電（2330）。

世界先進指出，合資公司VSMC將於獲得相關監管機關核准後，於2024年下半年開始興建首座晶圓廠，並預計於2027年開始量產。

VSMC將為一家獨立的晶圓製造服務廠商，為合作夥伴雙方提供一定比例的產能。世界先進表示，2029年這座晶圓廠月產能預計達到5.5萬片，創造約1500個工作機會。在首座晶圓廠成功量產後，合作雙方將考慮建造第2座晶圓廠。

世界先進表示，首座晶圓廠投資金額約為78億美元，世界先進將注資24億美元，並持有60%股權；恩智浦將注資16億美元，持有40%股權。世界先進和恩智浦另承諾投入共19億美元的長期產能保證金及使用費，剩餘資金（包括借款）將由其他單位提供。晶圓廠將由世界先進營運。