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美光拚HBM商機 2025年會計年度衝25％市占率

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

記憶體大廠美光（Micron）5日舉辦新品活動，除了宣布推出新一代GDDR 7產品線之外，更在HBM市場宣誓預計到2025年會計年度末HBM市占率將可望達到25％市占率，比2024年會計年度市占率再度看升。

美光宣布推出，業界最高位元密度的次世代GDDR7繪圖記憶體，目前已正式送樣。採用美光1-beta DRAM技術和創新架構，美光GDDR7以功率優化設計打造最高速度達每秒32 Gb。

同時其系統頻寬提升至1.5 TB/s以上，頻寬相較前一代美光GDDR6高出60%，美光GDDR7擁有四個獨立通道，提供最佳化工作負載與更快的回應速度、更流暢的遊戲體驗並顯著縮短處理時間。

美光表示，相比前一代GDDR6，GDDR7的能源效率亦提升超過50%，有效改善散熱問題並延長電池壽命。GDDR7新的睡眠模式可降低系統待機功耗最高達70%，進一步將美光GDDR7應用範圍擴至AI、遊戲和高效能運算工作負載，該款新產品預計將在今年下半年開始量產出貨。

針對持續升溫的HBM市場，美光運算產品事業群總經理Praveen Vaidyanathan表示，預計2024年會計年度當中，美光在HBM3e的營收將可望達到數億美元，市占率將可望上升到20～25％。

且在今年下半年將會放大量產動能情況下，Praveen Vaidyanathan預期，到2025年會計年度，HBM3e的市占率將可望上看25％水準，且未來的HBM 4市場，美光也同樣會抓住這塊市場大餅。

美光 記憶體

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