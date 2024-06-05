信驊看好全景影像晶片今年出貨衝刺 打造營運第二隻腳

伺服器遠端管理晶片（BMC）大廠信驊（5274）Cupola 360全景影像晶片出貨傳捷報。董事長林鴻明表示，目前已經獲得科技大廠導入並應用在智慧工廠，預期Cupola 360今年營收成長動能將可望比去年增加。法人推估，Cupola 360今年相關營收至少可望出現倍數成長。

林鴻明指出，Cupola 360目前成功獲得數家科技大廠導入，主要瞄準智慧工廠應用，Cupola 360可透過遠端管理平台，讓管理者以第一人稱視角實現沉浸式視覺化管理，且搭配AI偵測功能，只要設備機台異常燈號亮起或是人員異常將可即時通知管理者，且不像傳統監視器可能有死角問題，因此Cupola 360今年出貨表現有望全面看升。

林鴻明推估，包含Cupola 360的非BMC產品線占去年營收比重約達11～12％左右水準，今年雖然BMC出貨將會持續升溫，不過非BMC晶片出貨亦可望同步看增，雖然占營收比例可能不會明顯增加，但預期Cupola 360出貨動能將有望雙位數成長。

法人推估，由於Cupola 360的全景影像晶片已經成功打入科技大廠的智慧工廠供應鏈，並有望全面取代傳統監視器，今年出貨表現將可望比去年倍數成長，且國外大廠將有意願導入在半導體工廠領域，因此看好2025年出貨動能將有望保持高速成長動能。