集邦：電視面板6月報價持平 IT用面板小幅上漲

集邦科技（TrendForce）5日公布6月上旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板需求持續減弱，6月報價估全面持平，需觀察跌價壓力何時浮現。IT用面板中，監視器面小幅上漲；NB面板僅低階入門款有微幅上漲空間。

范博毓指出，電視面板6月需求持續減弱，面板廠在稼動率的調控上仍未大幅度修正下，開始積極尋求代理商拿貨並提供專案報價，部分品牌客戶也為了儲備下半年促銷季的銀彈，積極要求面板廠提供MDF。電視面板價格上漲動能已明顯減弱。預估6月面板廠仍會堅守面板報價全面持平，但在面板廠態度沒有完全一致，且供給調節沒有一步到位下，仍需觀察部分電視面板價格下跌的壓力是否開始浮現。

在監視器面板方面，范博毓表示，MNT面板需求6月隨著品牌客戶備貨水位已到滿足點，部分IC零組件供貨不順問題也陸續獲得舒緩，加上TV面板價格已在6月開始轉持平等因素影響下，預估漲幅將持續收斂，目前預計6月Open Cell面板上漲約0.3~0.5美元，面板模組上漲約0.2~0.3美元不等。

范博毓說，筆電（NB）用面板需求在第２季預估將季增12%，當中有一部分仍是反映提前備貨的需求，目前預估第３季需求季增幅度將縮小至2.5%。因為面板需求不斷被往前提，所以也意味著品牌客戶對下半年，甚至是對全年展望都偏保守。在此情況下，面板廠在NB面板價格的策略上就出現更多顧忌，鞏固出貨量、維繫客戶關係多半成為首要考量。觀察6月的NB面板價格，目前預估低階入門的HD TN機種仍有0.1美元的微幅上漲空間，其他IPS機種大多仍維持持平水準，難以見到上漲的訊號。