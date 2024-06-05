華擎主機板將進入出貨旺季 下半年價量齊揚

華擎（3515）副總李正揚5日表示，主機板下半年進入出貨旺季，可望價量齊揚，電競螢幕新品也將在9、10月推出，可望為人工智慧（AI）伺服器的業務之外，增添新的成長力道，看好下半年的旺季需求。

華擎在Computex展出全系列英特爾（Intel）和超微（AMD）主機板。針對主機板展望，李正揚表示，下半年包括Intel、AMD主機板新品都將推出，預計在第3季末或第4季初銷售，在新品加持下，預期主機板下半年有望逐季成長，平均出貨單價（ASP）也會提升。

華擎近年持續擴大產品線，在板卡、伺服器、工業電腦外，再拓展至螢幕產品。李正揚表示，螢幕占營收比重還小，去年可能占不到1%，但成長幅度很大，去年共推出八款螢幕產品，今年將推出16款螢幕產品，其中電競、非電競雙雙倍增。

李正揚指出，螢幕與板卡都是相同的通路，很多都是由既有客戶進行銷售，新產品預計在9到10月上市，預期明年貢獻會放大，成長幅度至少雙位數，占比將會在5%以內。未來希望螢幕成為集團在板卡、工業電腦、伺服器之外，另一個重要營收來源。

在伺服器方面，華擎之前表示，一般伺服器今年迎來報復性增長，AI伺服器需求更是強烈，今年將出貨將以H100為主，年底規劃出貨GH200，至於GB200系列出貨落在明年，全年伺服器業績挑戰三位數成長，是今年最大動能，法人預估，整體下半年營收將較上半年成長50%，全年營收則是高雙位數增長。