快訊

台積電董事會拍板4案 捐40億支持4大學、高中半導體研究及育才

旅客終於能喘口氣！航空業高層：機票價格今夏有望下跌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美光宣布次世代繪圖記憶體完成量產前準備 迎合AI PC和遊戲玩家需求

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美光副總裁暨運算產品事業群總經理Praveen Vaidyanathan，今日宣布業界最高位元密度的次世代GDDR7繪圖記憶體已送樣。記者簡永祥/攝影
美光副總裁暨運算產品事業群總經理Praveen Vaidyanathan，今日宣布業界最高位元密度的次世代GDDR7繪圖記憶體已送樣。記者簡永祥/攝影

記憶體大廠美光今日在台北國際電腦展宣布，具備業界最高位元密度的次世代GDDR7繪圖記憶體已正式送樣，意即產品已經完成量產前準備。美光強調，GDDR7繪圖記憶體將比目前量產的GDDR6有更令人驚艷的能耗和功率表現，將迎合AI PC和遊戲玩家對高效能運算的需求。

美光表示，GDDR7記憶體採用美光1β (1-beta) DRAM技術和創新架構，以功率優化設計打造最高速度達每秒32 Gb的功耗表現，大幅提提光追和畫面更清晰的表現。

此外，因其系統頻寬提升至1.5 TB/s以上，頻寬相較前一代美光GDDR6高出60%，且擁有四個獨立通道，提供最佳化工作負載與更快的回應速度、更流暢的遊戲體驗並顯著縮短處理時間。相比前一代GDDR6，GDDR7的能源效率亦提升超過50%，有效改善散熱問題並延長電池壽命。而且新的睡眠模式可降低系統待機功耗最高達70%。

美光更強調在其搭配非揮發性記憶體打造獨可靠性、可用性和可維護性 (RAS) 功能，可在不影響記憶體效能的情境下增強裝置可靠性和資料完整性，進一步將美光GDDR7應用範圍擴至AI、遊戲和高效能運算工作負載。

尤其在AI PC將算力推升至45、50甚至到100 TOPS 美光的GDDR7的高效能表現，正迎生成式AI PC所需的高工作負載。

美光副總裁暨運算產品事業群總經理Praveen Vaidyanathan表示，如文字到圖像建立等的處理流量提升高達33%，回應時間縮短高達20%。美光預計，採用GDDR7製作的顯示卡在1080p、1440p和4K解析度[7]下的光線追蹤和光柵化每秒幀數比GDDR6和GDDR6X可提升超過30%。

他強調，美光的GDDR7產品的推出，不僅讓美光提供的邊紛AI解決記憶體更完整，也帶給未來AI PC及電競遊戲更真實感和更強大的效能，遊戲玩家可隨遊戲內容變換的場景、玩家和故事情節，實現AI增強的遊戲體驗。

美光推出全新GDDR7記憶體，採用1beta DRAM技術，可協助處理嚴苛AI工作負載與提供玩家更流暢的遊戲體驗。圖/美光提供
美光推出全新GDDR7記憶體，採用1beta DRAM技術，可協助處理嚴苛AI工作負載與提供玩家更流暢的遊戲體驗。圖/美光提供

AI 美光 記憶體

延伸閱讀

雲達與三星簽合作備忘錄 聚焦下一代伺服器SSD外型規格

黃仁勳：輝達要在台設第2個AI超級電腦中心

次世代Mazda RX-7推出計劃慘遭2008年金融危機阻斷？

美國半導體業 面臨工會挑戰

相關新聞

美光宣布次世代繪圖記憶體完成量產前準備 迎合AI PC和遊戲玩家需求

記憶體大廠美光今日在台北國際電腦展宣布，具備業界最高位元密度的次世代GDDR7繪圖記憶體已正式送樣，意即產品已經完成量產...

爸媽務農出身窮鄉、自己存錢赴美留學 作家揭梁見後奮鬥史：比黃仁勳還勵志

台北國際電腦展（COMPUTEX）4日登場，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰陸續現身展開行程，連宴客菜色、價位都引發話...

2廠不夠！魏哲家曝：台積電正考慮在日本設第3座晶圓廠

NHK報導，台積電新任董事長魏哲家透露，正考慮在日本增設第三座晶圓廠。

攻減碳商機！友達攜手宏碁打造碳中和筆電 採用100%綠電製造面板

友達（2409） 5日宣布以自建太陽能與綠電轉供模式，推出全球首款100%綠電製造的面板，攜手宏碁（2353）打造Asp...

影／爭取超微研發中心 議員憂不要被高雄搶走 黃偉哲回應了

美國AI晶片大廠超微（AMD）將斥資逾50億元在台灣設立研發中心，傳出台南、高雄均積極爭取超微落腳，台南市議員杜素吟在議...

AI 產業備受關注 吳誠文證實「接觸過輝達、超微高層」

國科會、數發部5日赴立法院報告人工智慧（AI）推動現況與未來方向，會中立委問到近期輝達（NVIDIA）宣布再投資台灣，是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。