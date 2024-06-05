美光宣布次世代繪圖記憶體完成量產前準備 迎合AI PC和遊戲玩家需求

記憶體大廠美光今日在台北國際電腦展宣布，具備業界最高位元密度的次世代GDDR7繪圖記憶體已正式送樣，意即產品已經完成量產前準備。美光強調，GDDR7繪圖記憶體將比目前量產的GDDR6有更令人驚艷的能耗和功率表現，將迎合AI PC和遊戲玩家對高效能運算的需求。

美光表示，GDDR7記憶體採用美光1β (1-beta) DRAM技術和創新架構，以功率優化設計打造最高速度達每秒32 Gb的功耗表現，大幅提提光追和畫面更清晰的表現。

此外，因其系統頻寬提升至1.5 TB/s以上，頻寬相較前一代美光GDDR6高出60%，且擁有四個獨立通道，提供最佳化工作負載與更快的回應速度、更流暢的遊戲體驗並顯著縮短處理時間。相比前一代GDDR6，GDDR7的能源效率亦提升超過50%，有效改善散熱問題並延長電池壽命。而且新的睡眠模式可降低系統待機功耗最高達70%。

美光更強調在其搭配非揮發性記憶體打造獨可靠性、可用性和可維護性 (RAS) 功能，可在不影響記憶體效能的情境下增強裝置可靠性和資料完整性，進一步將美光GDDR7應用範圍擴至AI、遊戲和高效能運算工作負載。

尤其在AI PC將算力推升至45、50甚至到100 TOPS 美光的GDDR7的高效能表現，正迎生成式AI PC所需的高工作負載。

美光副總裁暨運算產品事業群總經理Praveen Vaidyanathan表示，如文字到圖像建立等的處理流量提升高達33%，回應時間縮短高達20%。美光預計，採用GDDR7製作的顯示卡在1080p、1440p和4K解析度[7]下的光線追蹤和光柵化每秒幀數比GDDR6和GDDR6X可提升超過30%。