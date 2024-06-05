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中華電強打奧運！辦5G、光世代 Hami Video首年免費

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

2024巴黎奧運將於7月登場，中華隊已有40位選手取得巴黎奧運參賽資格，由羽球球后戴資穎、金牌搭檔麟洋配等人領軍挑戰佳績，備受國人矚目。中華電信（2412）指出，MOD、Hami Video連續五屆取得奧運新媒體轉播權，推出奧運史上首次AR擴增實境及超慢速視角等獨家創新科技，以及追牌小秘書服務，讓用戶以嶄新體驗參與中華隊每個光榮時刻。

中華電信指出，Hami Video服務與MOD機上盒皆通過ISO 14067碳足跡認證，並獲環境部審核通過取得碳足跡標籤；申辦行動精采5G購機/贈點及HiNet光世代指定方案，最高可享Hami Video電視館首年免費，一起收看巴黎奧運挺永續，為中華隊選手加油。

中華電信指出，看奧運享優惠，申辦行動、寬頻指定方案，最高享Hami Video電視館首年免費，即日起同步轉播法網、1000等級的BWF印尼羽球公開賽等熱血賽事，為奧運暖身。申辦行動精采5G購機／贈點及HiNet光世代指定方案，最高可享Hami Video電視館前12個月免費看；既有5G或寬頻客戶加購Hami Video電視館優惠價每月只要79元（原價168元），新租MOD+指定方案最高送600點Hami Point。

中華電信表示，本屆奧運首次導入AR擴增實境技術，邀請多位國際奧運選手們錄製動態AR短片，包括選手訪談、訓練過程、動作展示等獨家內容，用戶可透過Hami Video APP拍下與運動員的同框畫面，以創新科技的方式參與奧運，增添觀賽樂趣。獨家超慢速視角服務則是透過逾60個鏡頭環繞拍攝，將精采畫面透過定格與超慢動作旋轉，一覽頂尖選手每個動作的精采瞬間，開啟用戶觀賽新視野。

今年巴黎奧運轉播賽程多元豐富，中華電信表示，推出追牌小秘書四大貼心服務，全新獨家「智慧提醒」功能，在中華隊選手即將登場前以APP推播通知用戶收看；領先業界的「熱點回看」帶您直達關鍵時刻收視；此外，「自訂轉播表」提供用戶快速篩選中華隊或各單項賽程表；Hami Video與MOD巴黎奧運專區「賽事快訊」即時更新賽況與戰果，讓用戶接收資訊不落後。

中華電信 奧運 巴黎

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